Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de octubre de 2025
84°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan secuestro en Río Piedras: el hombre fue hallado esposado y “presentaba hematomas visibles”

Esto es lo que se sabe del caso, reportado en la mañana de este sábado y que investiga la Policía

18 de octubre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los oficiales intervinieron con la mujer cuando caminaba con dos menores de edad. (GFR Media)
Los oficiales encontraron al perjudicado esposado.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un caso de secuestro y agresión agravada reportado este sábado en la urbanización Dos Pinos, en Río Piedras.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación sospechosa en la zona. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre esposado con las manos a la espalda, quien relató que había sido secuestrado y luego abandonado por sus agresores en el lugar.

El querellante presentaba hematomas visibles en distintas partes del cuerpo. Paramédicos que acudieron a la escena lo trasladaron a un hospital, donde su condición fue reportada como estable.

La pesquisa está a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: