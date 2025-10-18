Investigan secuestro en Río Piedras: el hombre fue hallado esposado y “presentaba hematomas visibles”
Esto es lo que se sabe del caso, reportado en la mañana de este sábado y que investiga la Policía
18 de octubre de 2025 - 2:33 PM
La Policía de Puerto Rico investiga un caso de secuestro y agresión agravada reportado este sábado en la urbanización Dos Pinos, en Río Piedras.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación sospechosa en la zona. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre esposado con las manos a la espalda, quien relató que había sido secuestrado y luego abandonado por sus agresores en el lugar.
El querellante presentaba hematomas visibles en distintas partes del cuerpo. Paramédicos que acudieron a la escena lo trasladaron a un hospital, donde su condición fue reportada como estable.
La pesquisa está a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
