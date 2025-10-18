Investigan secuestro en Río Piedras: el hombre fue hallado esposado y “presentaba hematomas visibles”

La Policía de Puerto Rico investiga un caso de secuestro y agresión agravada reportado este sábado en la urbanización Dos Pinos, en Río Piedras.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación sospechosa en la zona. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre esposado con las manos a la espalda, quien relató que había sido secuestrado y luego abandonado por sus agresores en el lugar.

El querellante presentaba hematomas visibles en distintas partes del cuerpo. Paramédicos que acudieron a la escena lo trasladaron a un hospital, donde su condición fue reportada como estable.