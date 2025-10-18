Le dijeron que le cortarían la luz: un hombre de 74 años pierde más de $500 tras caer en estafa

Un hombre de 74 años se convirtió en víctima de un fraude que le costó $502.16 de su cuenta bancaria, luego de recibir una llamada en la que un sujeto se hizo pasar por empleado del consorcio LUMA Energy, confirmó este sábado la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el incidente se reportó el viernes, cuando el residente de Ponce relató que en la llamada, realizada el 16 de octubre, se alertaba sobre una supuesta deuda pendiente y se amenazaba con suspender el servicio de energía si no pagaba.

Durante la comunicación, el estafador solicitó los datos de la tarjeta bancaria del hombre. Tras brindar la información de su tarjeta con cuenta de First Bank, el querellante denunció ante la Policía que la persona terminó de forma abrupta la comunicación telefónica.

En horas mas tarde, al revisar el balance de su cuenta, el perjudicado indicó que notó que le habían retirado la cantidad de $502.16, según la Policía.

PUBLICIDAD

El agente Juan Irizarry, adscrito al Precinto Ponce Oeste, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce para que continúen con la pesquisa.