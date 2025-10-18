Opinión
18 de octubre de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Le dijeron que le cortarían la luz: un hombre de 74 años pierde más de $500 tras caer en estafa

Conoce en detalle el “modus operandi” de los estafadores, según el caso que investiga la Policía de Puerto Rico

18 de octubre de 2025 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fraude se reportó esta semana. (Jose R. Madera)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 74 años se convirtió en víctima de un fraude que le costó $502.16 de su cuenta bancaria, luego de recibir una llamada en la que un sujeto se hizo pasar por empleado del consorcio LUMA Energy, confirmó este sábado la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el incidente se reportó el viernes, cuando el residente de Ponce relató que en la llamada, realizada el 16 de octubre, se alertaba sobre una supuesta deuda pendiente y se amenazaba con suspender el servicio de energía si no pagaba.

Durante la comunicación, el estafador solicitó los datos de la tarjeta bancaria del hombre. Tras brindar la información de su tarjeta con cuenta de First Bank, el querellante denunció ante la Policía que la persona terminó de forma abrupta la comunicación telefónica.

En horas mas tarde, al revisar el balance de su cuenta, el perjudicado indicó que notó que le habían retirado la cantidad de $502.16, según la Policía.

El agente Juan Irizarry, adscrito al Precinto Ponce Oeste, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce para que continúen con la pesquisa.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no brindar información bancaria por teléfono y verificar directamente con las compañías ante cualquier amenaza de corte o deuda pendiente, para evitar ser víctimas de este tipo de estafas.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPonce
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
