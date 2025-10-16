Opinión
Suscriptores
16 de octubre de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intentó huir: mujer queda atrapada en puertas de seguridad de un banco tras presunto fraude

El insólito caso se reportó en una sucursal ubicada en Juana Díaz

16 de octubre de 2025 - 12:08 PM

Updated At

Actualizado el 16 de octubre de 2025 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo a la investigación realizada por el agente Carlos Fernández, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, los hechos habrían ocurrido el pasado 4 de octubre en la sucursal Oriental Bank, en Juana Díaz. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Carlia N. Soto Padua, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente cometió fraude bancario y que, al intentar huir, quedó atrapada entre las puertas de seguridad de una sucursal en Juana Díaz.

La imputada fue identificada como Dielissys Rodríguez Rodríguez, de 55 años y residente de Guayama, quien enfrenta cargos de apropiación ilegal agravada; fraude; posesión, traspaso y falsificación de documentos; y apropiación ilegal de identidad agravada.

De acuerdo a la investigación realizada por el agente Carlos Fernández, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, los hechos habrían ocurrido el pasado 4 de octubre en la sucursal Oriental Bank, en Juana Díaz.

Dielissys Rodríguez Rodríguez enfrenta cargos por fraude bancario.
Dielissys Rodríguez Rodríguez enfrenta cargos por fraude bancario. (Suministrada por la Policía)

“La imputada utilizando una licencia de conducir falsa, con información perteneciente a una adulta mayor, intentó retirarle de la cuenta la cantidad de $7,285, utilizando una hoja de retiro con información y firma falsificada. Luego, al ser descubierta por la cajera, trató de huir del banco, donde quedó atrapada entre las puertas de seguridad”, indica el informe policial.

Acto seguido, la mujer fue arrestada por la Policía, que consultó el caso con la fiscal Natalia Quintana Zambrana, que instruyó a radicar los cargos.

La prueba fue presentada ante la mencionada jueza, que le impuso una fianza de $7,500, la cual no prestó, por lo que fue ingresada en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 28 de octubre.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Noticias
