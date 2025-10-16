Intentó huir: mujer queda atrapada en puertas de seguridad de un banco tras presunto fraude

La jueza Carlia N. Soto Padua, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente cometió fraude bancario y que, al intentar huir, quedó atrapada entre las puertas de seguridad de una sucursal en Juana Díaz.

La imputada fue identificada como Dielissys Rodríguez Rodríguez, de 55 años y residente de Guayama, quien enfrenta cargos de apropiación ilegal agravada; fraude; posesión, traspaso y falsificación de documentos; y apropiación ilegal de identidad agravada.

De acuerdo a la investigación realizada por el agente Carlos Fernández, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, los hechos habrían ocurrido el pasado 4 de octubre en la sucursal Oriental Bank, en Juana Díaz.

Dielissys Rodríguez Rodríguez enfrenta cargos por fraude bancario. (Suministrada por la Policía)

“La imputada utilizando una licencia de conducir falsa, con información perteneciente a una adulta mayor, intentó retirarle de la cuenta la cantidad de $7,285, utilizando una hoja de retiro con información y firma falsificada. Luego, al ser descubierta por la cajera, trató de huir del banco, donde quedó atrapada entre las puertas de seguridad”, indica el informe policial.

Acto seguido, la mujer fue arrestada por la Policía, que consultó el caso con la fiscal Natalia Quintana Zambrana, que instruyó a radicar los cargos.

La prueba fue presentada ante la mencionada jueza, que le impuso una fianza de $7,500, la cual no prestó, por lo que fue ingresada en la cárcel de Bayamón.