4 de octubre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seis empleados de un concesionario de autos en Caguas enfrentan 118 cargos por fraude

The Auto Gallery fue allanado en noviembre de 2023

4 de octubre de 2025 - 8:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los empleados imputados fueron identificados como Huber Torrado Colón, Yosty De Peña Encarnación, Alex O. Ortiz Marcano, Norma López Pérez, Aníbal Rodríguez Ortiz y Rafael Ríos Mercado. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Caguas, encontró, en la tarde del viernes, causa para arresto por 118 cargos de fraude y maltrato contra seis empleados del concesionario de autos, The Auto Gallery, ubicado en el barrio Río Cañas de Caguas, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La Fiscalía en Caguas presentó los cargos que incluyen maltrato de personas de edad avanzada, escalamiento, robo y apropiación ilegal de un vehículo de motor, por delitos presuntamente cometidos contra 26 clientes del concesionario, algunos de ellos adultos mayores.

Los imputados fueron identificados como Huber Torrado Colón, propietario, y los empleados Yosty de Peña Encarnación, Alex O. Ortiz Marcano, Norma López Pérez, Aníbal Rodríguez Ortiz y Rafael Ríos Mercado.

La investigación, a cargo de la División de Vehículos Hurtados de la Policía en Caguas, reveló que los imputados operaban el negocio de venta de autos, propiedad de Torrado Colón. Presuntamente, entre 2021 y 2023, los imputados recibían vehículos en consignación o “trade in” con el compromiso de saldar la cuenta con los bancos y entregar el dinero a los clientes tras la venta.

Unos 50 vehículos fueron confiscados por la Policía durante el allanamiento a Auto Gallery en la carretera PR-1 de Caguas.La División de Vehículos Hurtados de la Policía investiga imputaciones de diversos tipos de fraude en la venta de automóviles.Las autoridades indicaron que no podían especificar los detalles de la pesquisa ya que el caso se encuentra aún en investigación.
1 / 10 | Fotos: Así transcurrió el allanamiento del concesionario Auto Gallery en Caguas por una investigación de presunto fraude millonario. Unos 50 vehículos fueron confiscados por la Policía durante el allanamiento a Auto Gallery en la carretera PR-1 de Caguas. - David Villafañe/Staff

Sin embargo, los autos fueron vendidos sin cumplir con estos acuerdos y, en algunos casos, los vehículos tenían gravámenes de desaparecido o doble financiamiento, provocando que los clientes perdieran sus autos, el dinero invertido y se afectara su historial de crédito.

El negocio fue allanado en noviembre de 2023 por las autoridades como parte de la investigación, donde se ocupó documentación relacionada con las ventas de autos, varias computadoras y otros equipos.

El director del Negociado de Investigaciones de Vehículos Hurtados, el teniente coronel Gerardo Oliver, indicó en ese momento que se habían ocupado alrededor de 50 automóviles que formaban parte de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Noticias
