Dimiten dos políticos mexicanos acusados por Estados Unidos de narcotráfico

Ciudad de México - Dos miembros del partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el noroccidental estado de Sinaloa dijeron que renunciarían temporalmente a sus cargos después de que Estados Unidos los acusó a ellos y a otros ocho políticos y agentes de seguridad de narcotráfico.

La terrible acusación contra los 10 ha sacudido a la clase política mexicana.

En un breve anuncio en vídeo realizado a medianoche del viernes, el gobernador Rubén Rocha Moya, el funcionario de mayor rango mencionado en la acusación, negó las acusaciones de que protegía al cártel de Sinaloa y le ayudaba a introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos a cambio de apoyo político y millones de dólares en sobornos.

“Tengo la conciencia tranquila”, dijo Rocha, de 76 años, viejo aliado del influyente expresidente Andrés Manuel López Obrador. “A mi pueblo y a mi familia, puedo mirarlos a los ojos porque nunca los he traicionado y nunca lo haré”.

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Sin embargo, afirmó que tomaría una excedencia temporal del cargo que ocupa desde hace seis años para defenderse de lo que calificó de acusaciones “falsas y malintencionadas” y cooperar con la investigación del gobierno mexicano.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, citado en la acusación, también dijo que tomaría licencia y negó las acusaciones. Otro acusado y miembro del partido gobernante Morena, el senador Enrique Inzunza, dijo que seguiría sirviendo en el Senado mientras se defendía de las acusaciones.

En una votación especial celebrada el sábado, el Congreso local del estado nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, una aliada de Rocha que anteriormente había sido secretaria de Gobierno del estado. Aprobó la licencia de Rocha por un periodo de 30 días.

Como gobernador y alcalde en funciones, Rocha y Gámez Mendívil gozaban de inmunidad penal. Pero al dejar sus cargos, aunque fuera temporalmente, los funcionarios perdieron su protección general contra el enjuiciamiento, publicó en X Arturo Zaldívar, exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia de México que ahora asesora a Sheinbaum.

“Pueden ser detenidos como cualquier persona”, escribió.

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Sheinbaum ha luchado por lograr un equilibrio entre los intereses de su partido progresista Morena y la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intensificar la lucha contra los cárteles.

En un guiño a la promesa de su partido de acabar con la corrupción, Sheinbaum dijo que no defendería a nadie que hubiera cometido un delito.

Pero defendió enérgicamente la soberanía de México, afirmando que si las autoridades federales descubrían pruebas “irrefutables” que vinculasen a los 10 funcionarios acusados con delitos cometidos por cárteles, los acusados serían juzgados en México, no en Estados Unidos, una medida que corre el riesgo de provocar reacciones contrarias por parte de una administración estadounidense que ha amenazado con emprender acciones militares contra los cárteles en suelo mexicano.

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“Nunca nos vamos a subordinar porque este es un asunto de dignidad de los mexicanos”, dijo el viernes.

Muchos mexicanos que viven casi a diario la violencia de los cárteles en Sinaloa dijeron el sábado que acogían con satisfacción la noticia de la acusación de Estados Unidos y la dimisión de su gobernador como un paso hacia la rendición de cuentas.

“Estamos en un estado ingobernable donde el mismo partido y el mismo gobernador esencialmente dieron rienda suelta a lo que se ha convertido en una situación violenta”, dijo Raquel Campos, una doctora de 35 años en Culiacán. “Lamentablemente fue otro país el que tuvo que tomar cartas en el asunto”.

Sin detenciones hasta que acabe la investigación

A la espera de la investigación, la fiscalía mexicana dijo que no detendría a Rocha ni a los demás funcionarios acusados, como había solicitado Estados Unidos.

Rocha, uno de los defensores del enfoque de “abrazos, no balas” para hacer frente a la delincuencia organizada del que López Obrador fue pionero y que Sheinbaum ha abandonado desde entonces, insistió en el video que la acusación representa un ataque político contra Morena.

“No permitiré que se me utilice para dañar al movimiento al que pertenezco, uno que ha mejorado la vida de millones de mexicanas y mexicanos”, dijo.

Nacido en la misma ciudad que el famoso narcotraficante mexicano “El Chapo”, Rocha ya se ha visto envuelto en escándalos similares. En 2024, fue nombrado en una carta publicada escrita por un capo del entonces cártel de Sinaloa que fue secuestrado por líderes de una facción rival y entregado a las fuerzas de seguridad estadounidenses. En la carta, el capo decía que iba a reunirse con Rocha cuando fue secuestrado.

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“Es un secreto a voces”, dijo Sergio Estrella, de 42 años, comerciante en Culiacán, sobre la presunta colusión entre capos de la droga y altos funcionarios. “El gobierno tiene que tomar otro rumbo, reconocer hasta qué punto el narcotráfico está metido en la política”.

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