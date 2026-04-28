México asesta golpe al Cártel Jalisco tras detener a “El Jardinero”, uno de sus capos

Ciudad de México - El poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió el lunes un nuevo golpe con la detención en México de Audias Flores Silva, integrante de la cúpula del grupo y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones. El principal operador financiero del cártel también fue arrestado.

La captura de Flores Silva, alias “El Jardinero”, en el estado de Nayarit se produjo dos meses después del operativo militar en el que fue abatido el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Jalisco, desatando una ola de ataques a comercios, quema de vehículos y bloqueos viales que dejaron más de 70 muertos, incluidos 25 guardias nacionales.

“El Jardinero” operaba como uno de los mandos regionales del CJNG y era identificado por los analistas como un posible sucesor de “El Mencho” junto con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “RR”.

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Su captura se realizó en las inmediaciones de la comunidad del Mirador durante una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República, gracias a la información recibida de agencias estadounidenses, informó el gabinete de Seguridad en un comunicado.

1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva 1 / 15 Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. Alejandra Leyva Compartir

El capo fue localizado en una cabaña donde había un dispositivo de seguridad que incluía 60 personas armadas y alrededor de 30 camionetas. Más de 500 elementos de las fuerzas mexicanas, aeronaves de inteligencia, servicios de vigilancia y reconocimiento, seis helicópteros y cuatro aeronaves de ala fija, participaron en la operación para dar con Flores Silva.

Militares retiraron a “El Jardinero” de un conducto de desagüe, según un vídeo que difundió la SEMAR. Durante la operación no se efectuaron disparos y no hubo fallecidos ni heridos, afirmó el comunicado.

Después de la detención se registró la quema de seis comercios y seis vehículos en el estado de Nayarit, sin que se hayan recibido reportes de personas muertas o heridas, indicó el gabinete de Seguridad federal. El gobierno estatal llamó a la población a resguardarse en sus hogares y evitar salir a las calles a menos que sea necesario.

Poco después, la Secretaría de la Defensa dijo en un comunicado que otro operativo en el municipio metropolitano de Zapopan, en el estado de Jalisco, dejó como resultado la captura de César “N”, alias “El Güero Conta”, hombre de confianza de Flores Silva y “principal operador financiero” del CJNG. El detenido tenía a su cargo las actividades de lavado de dinero con la compra de aeronaves, embarcaciones y propiedades.

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Orígenes de “El Jardinero”

Flores Silva, de 45 años, es originario de la localidad de Huetamo, Michoacán, y según datos del Gabinete de Seguridad se desempeñó como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes y posteriormente asumió parte de las operaciones del CJNG en los estados de Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas para la producción y trasiego de drogas como metanfetamina, y el manejo de laboratorios clandestinos. También se le vincula a actividades de robo de combustible.

Siendo muy joven, Flores Silva fue apresado en Estados Unidos, donde cumplió una condena de cinco años por tráfico de droga. Regresó a México luego de ser liberado y en 2016 fue detenido por las autoridades mexicanas por su supuesta participación en una emboscada contra policías en la localidad de Soyatlán, Jalisco. Salió en libertad tres años después.

Estados Unidos solicitó la extradición de Flores Silva desde 2021 para enfrentar cargos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego. Cuatro años después, la DEA -oficina antinarcóticos de Estados Unidos- emitió una alerta internacional y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que resultara en su captura.

¿Cómo impacta esta detención en el CJNG?

Para el especialista mexicano en seguridad, David Saucedo, los arrestos del lunes son un “buen golpe” a la cúpula del CJNG, que aún estaba en proceso de reorganización tras la muerte de “El Mencho” el pasado 22 de febrero.

Saucedo acotó a The Associated Press que los grupos criminales se “pueden reinventar rápidamente a pesar de que sus liderazgos sean detenidos” y que aunque sufran golpes fuertes “pueden seguir adelante” con sus actividades delictivas.

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