NoticiasMundo
Jalisco intenta regresar a la normalidad entre miedo y presencia militar en sus calles

Aunque el gobierno federal y estatal han afirmado de manera reiterada que la calma regresó a la zona, la población aún siente miedo

1 de marzo de 2026 - 4:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Integrantes de la Guardia Nacional vigilan afuera del estadio Akron este domingo en la ciudad de Guadalajara en Jalisco, México). (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El estado de Jalisco intenta regresar a la normalidad, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las carreteras y la ciudad de Guadalajara tras una semana del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Aunque el gobierno federal y estatal han afirmado de manera reiterada que la calma regresó a la zona, la población aún siente miedo de que ocurran ataques masivos y prevalece la desconfianza ante el incremento de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, luego de que llegaran 2,500 agentes más al estado para realizar patrullajes.

Este sábado, el Gobierno de Jalisco tuvo que desmentir un rumor que circuló en redes sociales de que se activaría el código rojo en Guadalajara, su capital, y la posible presencia de grupos armados debido a que el cuerpo de Oseguera Cervantes sería sepultado en un cementerio del municipio de Zapopan.

El cementerio estuvo custodiado unas horas por militares y hubo sobrevuelo de un helicóptero, lo que provocó la alarma entre la población y quienes pasaban por el lugar, aunque después se aclaró que se trataba del sepelio de uno de sus elementos.

“El estado se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha. Las corporaciones de seguridad se mantienen con sus tareas y protocolos regulares”, dijo la autoridad en sus redes sociales.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

También medios de comunicación han reportado vehículos incendiados en Guadalajara en los últimos tres días.

Confianza entre justas deportivas y afectaciones al turismo

El incremento de la seguridad en las calles intenta restablecer la confianza en el estado, a la par de eventos deportivos internacionales, como la Copa Mundial de Clavados, los dos partidos de repesca del Mundial 2026 y el encuentro de Leyendas del Barcelona y el Real Madrid, todos a realizarse en marzo.

En tanto, la gira mexicana del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA inició en Guadalajara este sábado en medio de un amplio operativo de seguridad y las obras en el estadio Akron continúan, con miras a recibir cuatro partidos de la fase eliminatoria a poco más de 100 días del inicio de la justa mundialista.

Por su parte, el turismo también ha sentido los efectos del operativo militar de hace una semana.

Lugares como Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de México, y Tapalpa, el pueblo donde murió El Mencho registran desde el domingo pasado baja afluencia de visitantes.

Carolina Gómez, periodista de Puerto Vallarta, dijo a EFE que la ciudad costera retomó su cotidianidad, pese a que la mayoría de las casi 70 tiendas de conveniencia que fueron incendiadas aún no son rehabilitadas y quedan como recordatorio de lo que sucedió el 22 de febrero.

“Sí son muy visibles (los comercios afectados) cuando pasas por la calle (...) hay uno casi en cada esquina, es muy notorio, como que ahí está el recuerdo de lo que pasó, que no nos deja olvidarlo”, aseguró.

Afirmó que muchos turistas extranjeros se fueron tras los hechos violentos y se han registrado muchas cancelaciones de reservaciones de hotel.

“Se fueron muchos extranjeros, no ha estado llegando tanto turismo, hay muchas cancelaciones en hoteles, cancelaron cruceros. Sí se nota el chingadazo (golpe) económico, y se va a notar más en las próximas semanas”, advirtió.

En Tapalpa, el turismo llega a cuentagotas mientras que los comercios reabrieron sus puertas y el Ejército instaló retenes en todas las carreteras que conectan a este pueblo montañoso con la región costa sur y el centro del estado.

Actos violentos no cesan

Durante la mañana de este domingo, policías municipales de Guadalajara, Zapopan y El Salto confirmaron la presencia de objetos punzantes en las vías públicas, conocidos como ‘poncha llantas’, que son utilizados por los delincuentes para dañar los neumáticos y obligar a que los vehículos se detengan para poder atacarlos.

La Policía de Guadalajara confirmó un tiroteo cerca de la zona financiera que dejó un coche baleado y abandonado y dos vehículos más con neumáticos reventados.

Medios locales también reportaron retenes militares en varias de las entradas a la ciudad y nueva vigilancia aérea y terrestre alrededor del cementerio donde se especula sería enterrado el capo.

