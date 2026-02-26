Millones bajo la mesa: así “El Mencho” llenaba de billetes a policías, militares y hasta fiscales

Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco. Obtenida por EL UNIVERSAL, esta demuestra el control que tiene el cártel de actividades ilícitas diarias, semanales y mensuales.

Son diversos reportes elaborados a mano y en computadora los que dan cuentan de las ganancias y costos en Tapalpa y localidades aledañas a donde fue abatido el capo Nemesio Rubé Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, entre los que destacan Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, San Gabriel, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, y en otros estados donde tienen control de las actividades ilícitas.

En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba “El Mencho”, se enlistan los registros contables, contiene aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones (encargados de vigilar las calles) y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers, comidas, ayudas a la población, así como controles de la venta de cristal, marihuana, fentanilo y de los recursos por ingresos de droga a penales y gastos por gasolina.

PUBLICIDAD

Destaca una hoja escrita de puño y letra fechada el 1 de diciembre de 2025, en la que se asentó la cantidad de 300 mil pesos ($16, 667) en gastos de Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, operador financiero de “El Mencho”, quien resultó muerto en Autlán de Navarro durante la operación del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional del pasado domingo.

Asimismo, aparecen los nombres de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo; Luis Miguel Pelayo, alias El Meño, jefe del CJNG en Autlán y Villa Purificación; Francisco Javier Gudiño Haro, alias La Gallina, líder regional en Puerto Vallarta, Jalisco, y Jesús Ambriz Cano, El Yogurt, con diferentes cantidades de dinero.

En otro documento de diciembre de 2025 se reporta una lista de gastos, entre los que destaca “650 mil pago GN Mich Picten” ($36,111), “75 mil GN Autlán” ($4,167) y “20 mil Guachito pasa datos” ($1,111) y “15 mil PGR” ($833).

También se lee otro denominado “gastos en dólares” de diciembre del año pasado, en los que se reportan $2 millones a Mono Flako; $600,000 en “regalos de nietos” y $98,000 con el alias Güereja.

De acuerdo con los documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, tan sólo en el mes de diciembre de 2025 El Mencho obtuvo una ganancia de 8 millones 781 mil 353 pesos ($487,853) por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además del regenteo de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa.

Los registros también dan cuenta de que, ese mismo mes, mantener la operación de la estructura criminal del cártel en ese municipio de la región Lagunas le costó un millón 389 mil 690 pesos ($77,206).

PUBLICIDAD

Esos gastos implicaron, entre otras cosas, el pago de 138 mil pesos ($7,667) a la policía de Tapalpa, pero en los registros no se detalla a quién o quiénes se entregó ese dinero.

Como referencia, EL UNIVERSAL consultó la página de transparencia del Ayuntamiento de Tapalpa para revisar la nómina de la comisaría de Seguridad Pública y el último dato disponible, de agosto de 2025, indica que aproximadamente los 26 integrantes de la corporación cobran en conjunto al mes 685 mil 666 pesos ($38,093); es decir, el dinero entregado en diciembre de 2025 por el grupo criminal corresponde a 20% de la nómina de seguridad pública.

El registro de gastos, dividido por semanas, indica que en Tapalpa operaban entre 30 y 32 halcones (personas dedicadas a la vigilancia), a quienes se les pagaba entre 2 mil 500 y 3 mil pesos ($139–167) por semana; además de 26 “muchachos de choke”(pistoleros), con un sueldo de 4 mil pesos ($222) semanales, y un comandante que recibía 6 mil pesos ($333) por semana. Los gastos operativos mensuales del grupo delictivo también contemplan el pago de gasolina para los halcones y los pistoleros, pago de renta de una “base” para los vigilantes y “oficina” para el grupo de “choke”, despensas, gastos generales y reparaciones mecánicas de vehículos.