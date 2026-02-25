Opinión
NoticiasMundo
Fiscalía mexicana revela que familiares reclamaron el cuerpo de “El Mencho”

Una persona que dijo ser representante jurídico de los familiares del fallecido pidió la entrega del cadáver

25 de febrero de 2026 - 1:51 PM

Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (Rastreo de redes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México- La fiscalía general de México informó este miércoles que familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien murió tras un operativo militar en Tapalpa, en el occidental estado de Jalisco, solicitaron formalmente la entrega de sus restos mortales, mientras continúan las investigaciones por los hechos en los que falleció.

De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público Federal recibió un escrito presentado por una persona que dijo ser representante jurídico de los familiares del fallecido, en el que se pide la entrega del cuerpo.

La FGR señaló que “el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”.

“El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, fue abatido el pasado 22 de febrero tras un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco, en el que además dos personas fueron detenidas.

La fiscalía informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), imputó a Andrés ‘N’ y Genaro ‘N’, detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

Por ello, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra ambos sospechosos tras la presentación de los datos de prueba correspondientes.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se define su situación jurídica.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

Alias “El Mencho”, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta $15 millones por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

