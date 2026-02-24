¿Cómo las autoridades mexicanas localizaron a “El Mencho”? Siguieron a una de sus parejas románticas

Ciudad de México - La vigilancia de una pareja sentimental ayudó a poner a las fuerzas armadas mexicanas tras la pista de Nemesio Oseguera Cervantes, el célebre líder del Cártel Jalisco Nueva Generación conocido como “El Mencho”, quien fue capturado y abatido el domingo, informaron el lunes las autoridades mexicanas.

El secretario de Defensa mexicano, general Ricardo Trevilla, dijo que la operación de las fuerzas especiales mexicanas del domingo, que incluyó información de inteligencia estadounidense, terminó cuando las fuerzas especiales encontraron a Oseguera Cervantes “escondido entre la maleza” en su estado natal de Jalisco. Tras varios tiroteos, murieron ocho pistoleros y resultaron heridos el narcotraficante y dos de sus guardaespaldas. Fueron detenidos y murieron de camino a Ciudad de México, según Trevilla.

En total, más de 70 personas murieron en la operación y en la violencia subsiguiente, entre ellas fuerzas de seguridad, presuntos miembros de cárteles y otras personas.

Así se desarrolló la captura del líder del cártel más poderoso del país y uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos, según las autoridades mexicanas:

Seguir a una pareja romántica

Tanto México como Estados Unidos llevaban años siguiendo la pista de “El Mencho”, que tenía numerosas órdenes de detención pendientes por delincuencia organizada y narcotráfico en ambos países.

Esta vez, sin embargo, los esfuerzos de los servicios de inteligencia tuvieron éxito. Trevilla señaló que los investigadores militares identificaron y comenzaron a seguir a un socio de confianza de una de las parejas románticas de Oseguera Cervantes. Este individuo acompañó a la mujer a Tapalpa, Jalisco, el viernes para una reunión con el capo de la droga. El militar explicó que la ubicación exacta fue confirmada por “información adicional muy importante” proporcionada por la inteligencia estadounidense.

Un bloqueo terrestre y aéreo

Una vez que la mujer se marchó tras pasar la noche con “El Mencho”, las fuerzas especiales ultimaron sus planes, tras confirmar que se alojaba en la zona con un destacamento de seguridad.

Unidades del ejército mexicano y de la Guardia Nacional establecieron un cordón terrestre, mientras que seis helicópteros y fuerzas especiales adicionales permanecían a la espera en los estados limítrofes con Jalisco.

La Fuerza Aérea Mexicana prestó apoyo adicional con reconocimiento y aeronaves, dijo Trevilla. En las horas previas al amanecer del domingo, tras confirmarse su presencia, comenzó la operación. A lo largo de la misión, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se mantuvo informada de cada acontecimiento mientras se encontraba de gira en el norte de México.

Una respuesta violenta

El general Trevilla describió la respuesta de los delincuentes como extremadamente violenta.

Durante el enfrentamiento, dijo que “El Mencho” intentó huir con dos guardaespaldas mientras un grupo fuertemente armado permanecía detrás para detener el avance militar. El número de muertos en el lugar de los hechos ascendió a ocho, cuatro más de los que se informó inicialmente el domingo.

Entre el armamento incautado había dos lanzacohetes, incluido uno idéntico al modelo utilizado por el CJNG en 2015 para derribar un helicóptero militar. Aquel ataque de 2015 sirvió como sombrío hito, demostrando que el cártel estaba preparado para enfrentarse a las autoridades mexicanas con una fuerza letal y a gran escala.

“Esconderse en la maleza”

Oseguera Cervantes intentó ponerse a cubierto en una zona boscosa salpicada de cabañas en las afueras de Tapalpa. Aunque los delincuentes estaban fuertemente armados con lanzacohetes, Trevilla señaló que no lograron desplegarlos. Finalmente, las fuerzas especiales “lo localizaron escondido entre la maleza”, lo que desencadenó otro intenso enfrentamiento que dejó heridos a “El Mencho” y a dos de sus guardaespaldas.

Durante el caos, un helicóptero militar se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia tras ser alcanzado por disparos, y dos individuos fueron detenidos en el lugar. Tres soldados resultaron heridos en el enfrentamiento.

Muertos en ruta

Una vez asegurada la escena, el líder del cártel y sus guardaespaldas fueron subidos a un helicóptero para ser trasladados de urgencia a un hospital cercano. Sin embargo, Trevilla confirmó que murieron en el camino, señalando que ya estaban en “estado crítico”.

Tras sus muertes, el plan de vuelo fue redirigido. En lugar de aterrizar en la capital del estado de Jalisco, los cuerpos fueron trasladados a Ciudad de México para evitar represalias violentas por parte de la organización criminal.

1,000 dólares por cada soldado muerto

A unos 100 kilómetros al oeste de Tapalpa, un operador logístico y financiero conocido solo como “El Tuli” habría ofrecido a los pistoleros una recompensa de 20,000 pesos -más de 1,000 dólares- por cada soldado muerto, dijo Trevilla.

El ministro de Defensa también dijo que “El Tuli” -presunta mano derecha de Oseguera- era el autor intelectual de una serie de bloqueos de carreteras, ataques incendiarios y atentados contra instalaciones gubernamentales en todo el estado de Jalisco.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que la violencia más grave ocurrió en Jalisco, donde murieron 25 miembros de la Guardia Nacional, un funcionario de prisiones, un empleado de la fiscalía y una presunta mujer civil, además de 30 presuntos delincuentes.

En el vecino Michoacán, murieron otros cuatro pistoleros y 15 miembros del personal de seguridad resultaron heridos.

Una brigada de fusileros paracaidistas localizó a “El Tuli” y lo mató en un tiroteo, incautándose de armas de fuego largas y cortas junto con casi 1.4 millones de dólares en moneda mezclada estadounidense y mexicana. Aun así, las represalias del cártel continuaron en varios estados mexicanos.

