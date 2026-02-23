Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 09:16 PM
S&P 500
6830.47
-1.14%
·
Dow Jones
48813.79
-1.64%
·
Nasdaq
22580.22
-1.34%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Planificas viajar a México? Esto es lo que alerta el Departamento de Estado federal

Tras la muerte del narcotraficante “El Mencho”, el país latinoamericano es escenario de múltiples incidentes violentos

23 de febrero de 2026 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
National Guards stand guard outside of the General Prosecutor's headquarters in Mexico City, Sunday, Feb. 22, 2026, after the death of the leader of the Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, known as "El Mencho." (AP Photo/Ginette Riquelme) (Ginette Riquelme)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Si te encuentras en México o planificas viajar al país latinoamericano en los próximos días, debes saber que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta ante la ola de incidentes violentos que se ha desatado en el país en respuesta a la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en medio de un operativo de las autoridades mexicanas.

RELACIONADAS

La Embajada de Estados Unidos en México exhortó a los ciudadanos estadounidenses en el estado de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, y el estado de Baja California, incluyendo Tijuana, Tecate y Ensenada, resguardarse en sus hogares.

La alerta incluye, además, al estado de Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), el estado de Nayarit (Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta), Sinaloa (Mazatlán) y zonas de los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, se informó.

“Debido a operativos de seguridad en curso y a los bloqueos de carreteras y actividades delictivas relacionadas, se exhorta a los ciudadanos estadounidenses en varias localidades de México a resguardarse en sus hogares”, reza la alerta.

Las autoridades estadounidenses en México agregaron que su personal en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana y Michoacán permanecerá resguardado y trabajará de forma remota este lunes, por lo que recomienda a los ciudadanos estadounidenses hacer lo mismo.

Respecto al personal del gobierno de Estados Unidos en el Consulado General de Monterrey, se le ha indicó que deben permanecer dentro del área metropolitana de la ciudad. Asimismo, se instruyó al personal del gobierno estadounidense no viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25 de febrero.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

“Aunque ningún aeropuerto ha sido cerrado, los bloqueos de carretera han afectado las operaciones aéreas, con la cancelación de la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Todos los servicios de transporte por aplicación están suspendidos en Puerto Vallarta. Algunos negocios han suspendido operaciones”, agrega la alerta.

Recomendaciones

La embajada recomendó que los ciudadanos americanos busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios.

También aconsejó evitar áreas con actividad de las fuerzas del orden y mantenerse atentos a los medios de comunicación locales.

“Mantenga informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado mediante llamadas, mensajes de texto y redes sociales”, agregó.

“El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, por lo que su muerte generó una ola de violencia en señal de venganza.

Según reportes periodísticos, se registraron más de 250 bloqueos de carreteras en 20 estados, incendios de establecimientos y una enorme movilización de los integrantes del cártel.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que el país recuperaba la calma tras los incidentes del domingo y que efectivos del Ejército y la Guardia Nacional se mantenían desplegados en los estados donde se concentraron los actos violentos.

Desde agosto de 2025, está vigente una alerta de viaje para que los ciudadanos estadounidenses ejerzan mayor precaución al visitar México.

Tal alerta está fundamentada en los “muchos delitos” que ocurren en suelo mexicano, incluyendo homicidios, secuestros, robo de vehículos y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluidos atentados y otras actividades relacionadas en México.

Para quienes pese a las advertencias, decidan viajar a México, el gobierno federal recomienda incribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), que envía actualizaciones y alertas importantes de la embajada o consulado de Estados Unidos.

“Inscribirse ayuda a que la embajada o consulado pueda contactarlo a usted o a su contacto de emergencia en caso de una emergencia”, dice la alerta para los viajeros.

Desde Puerto Rico, no hay vuelos directos a México. Para llegar a ese país, los viajeros hacen paradas, principalmente, en Miami, Florida, y Ciudad de Panamá, en Panamá.

Pendientes a los boricuas

A nivel local, la secretaria del Departamento de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera, indicó que está en comunicación con autoridades diplomáticas y académicas en México “para dar seguimiento a cualquier impacto que pueda tener en ciudadanos puertorriqueños”.

Concretamente, la funcionaria se comunicó con la Embajada de Estados Unidos en México, el Consulado General de México en Puerto Rico e Islas Vírgenes y la Oficina de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Puerto Rico, donde cursan estudios decenas de estudiantes puertorriqueños.

“Es importante que nuestros ciudadanos mantengan la serenidad y que quienes tengan planes de viaje se mantengan atentos a las alertas de seguridad que emita el Gobierno de Estados Unidos. Exhortamos a todos a seguir las recomendaciones y comunicados de las cuentas oficiales para tomar decisiones informadas y responsables”, expresó la funcionaria.

Tags
TurismoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínMéxico
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 23 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: