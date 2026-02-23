¿Planificas viajar a México? Esto es lo que alerta el Departamento de Estado federal

Si te encuentras en México o planificas viajar al país latinoamericano en los próximos días, debes saber que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta ante la ola de incidentes violentos que se ha desatado en el país en respuesta a la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en medio de un operativo de las autoridades mexicanas.

La Embajada de Estados Unidos en México exhortó a los ciudadanos estadounidenses en el estado de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, y el estado de Baja California, incluyendo Tijuana, Tecate y Ensenada, resguardarse en sus hogares.

La alerta incluye, además, al estado de Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), el estado de Nayarit (Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta), Sinaloa (Mazatlán) y zonas de los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, se informó.

“Debido a operativos de seguridad en curso y a los bloqueos de carreteras y actividades delictivas relacionadas, se exhorta a los ciudadanos estadounidenses en varias localidades de México a resguardarse en sus hogares”, reza la alerta.

PUBLICIDAD

Las autoridades estadounidenses en México agregaron que su personal en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana y Michoacán permanecerá resguardado y trabajará de forma remota este lunes, por lo que recomienda a los ciudadanos estadounidenses hacer lo mismo.

Respecto al personal del gobierno de Estados Unidos en el Consulado General de Monterrey, se le ha indicó que deben permanecer dentro del área metropolitana de la ciudad. Asimismo, se instruyó al personal del gobierno estadounidense no viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25 de febrero.

1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva 1 / 15 Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. Alejandra Leyva Compartir

“Aunque ningún aeropuerto ha sido cerrado, los bloqueos de carretera han afectado las operaciones aéreas, con la cancelación de la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Todos los servicios de transporte por aplicación están suspendidos en Puerto Vallarta. Algunos negocios han suspendido operaciones”, agrega la alerta.

Recomendaciones

La embajada recomendó que los ciudadanos americanos busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios.

También aconsejó evitar áreas con actividad de las fuerzas del orden y mantenerse atentos a los medios de comunicación locales.

“Mantenga informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado mediante llamadas, mensajes de texto y redes sociales”, agregó.

“El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, por lo que su muerte generó una ola de violencia en señal de venganza.

Según reportes periodísticos, se registraron más de 250 bloqueos de carreteras en 20 estados, incendios de establecimientos y una enorme movilización de los integrantes del cártel.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que el país recuperaba la calma tras los incidentes del domingo y que efectivos del Ejército y la Guardia Nacional se mantenían desplegados en los estados donde se concentraron los actos violentos.

Desde agosto de 2025, está vigente una alerta de viaje para que los ciudadanos estadounidenses ejerzan mayor precaución al visitar México.

Tal alerta está fundamentada en los “muchos delitos” que ocurren en suelo mexicano, incluyendo homicidios, secuestros, robo de vehículos y asaltos. Existe riesgo de violencia terrorista, incluidos atentados y otras actividades relacionadas en México.

Para quienes pese a las advertencias, decidan viajar a México, el gobierno federal recomienda incribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), que envía actualizaciones y alertas importantes de la embajada o consulado de Estados Unidos.

“Inscribirse ayuda a que la embajada o consulado pueda contactarlo a usted o a su contacto de emergencia en caso de una emergencia”, dice la alerta para los viajeros.

Desde Puerto Rico, no hay vuelos directos a México. Para llegar a ese país, los viajeros hacen paradas, principalmente, en Miami, Florida, y Ciudad de Panamá, en Panamá.

Pendientes a los boricuas

A nivel local, la secretaria del Departamento de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera, indicó que está en comunicación con autoridades diplomáticas y académicas en México “para dar seguimiento a cualquier impacto que pueda tener en ciudadanos puertorriqueños”.

Concretamente, la funcionaria se comunicó con la Embajada de Estados Unidos en México, el Consulado General de México en Puerto Rico e Islas Vírgenes y la Oficina de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Puerto Rico, donde cursan estudios decenas de estudiantes puertorriqueños.

PUBLICIDAD