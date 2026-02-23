Opinión
Detienen a 41 personas por los actos violentos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

También se vieron afectados 22 Bancos del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 establecimientos comerciales Oxxo

23 de febrero de 2026 - 5:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los individuos acusados de cometer violencia fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional, así como por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal. (Alfredo Valadez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los hechos violentos el domingo en el estado mexicano de Jalisco (oeste) tras la muerte de El Mencho en un operativo federal, que incluyó cortes de carretera, quema de vehículos o actos de saqueo, se saldaron con la detención de al menos 41 personas, informó este lunes el Gobierno estatal.

En un comunicado, el Ejecutivo de Jalisco explicó que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar “actos de violencia” y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región.

Los individuos acusados de cometer violencia fueron arrestados por efectivos de la Guardia Nacional, así como por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal.

Las autoridades explicaron que se vieron afectados 22 Bancos del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 establecimientos comerciales Oxxo, tanto en área metropolitana de la capital, Guadalajara, como en otros lugares de Jalisco.

Además, hubo 91 vehículos particulares con daños y se registraron 37 enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con civiles armados.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

No obstante, en la mañana de este lunes el Gobierno estatal reanudó en su totalidad el servicio de varias líneas masivas de transporte público, mientras que las rutas troncales y alimentadoras “avanzan, de manera paulatina, en restablecer su frecuencia”.

Por su parte, la Secretaría de Educación mantiene suspendidas las clases presenciales de todos los niveles durante el día de hoy, de igual forma que la de Salud ha pausado la jornada de vacunación en una de las entidades federativas más golpeadas por el brote de sarampión.

“El Gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población”, concluyó la Administración del estado mexicano.

En respuesta a la captura de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ayer comenzaron los llamados ‘narcobloqueos’ en distintos puntos del sur del estado, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas.

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

