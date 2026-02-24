Opinión
Jalisco levanta el “código rojo” decretado tras ola de violencia por muerte de “El Mencho”

La región mexicana seguirá contando con protocolos de patrullaje las “24 horas del día”

24 de febrero de 2026 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México- El estado de Jalisco, uno de los epicentros de la ola de violencia que sufrió México por la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, levantó este martes el código rojo para “normalizar” las actividades de la región, aunque los patrullajes seguirán.

“A partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco. Sin embargo, la mesa interinstitucional de seguridad pública seguirá en sesión permanente”, informó el gobernador estatal, Pablo Lemus, en una declaración pública.

Sin embargo, la región seguirá contando con protocolos de patrullaje las “24 horas del día” por parte de las fuerzas de seguridad, lo que se mantendrá hasta “nuevo aviso”, añadió Lemus, quien dijo que el fin del código rojo busca “normalizar” las actividades diarias del estado.

Estas medidas de seguridad se suman a la reciente llegada a Jalisco de 2,500 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno nacional.

También se añade a un buque de la Marina con 150 militares para reforzar la seguridad en Puerto Vallarta, en la costa del estado, una de las ciudades más castigadas por los recientes hechos violentos tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo federal.

En el estado occidental, sobre todo en Puerto Vallarta y en su capital, Guadalajara, hubo cortes de carretera, quema de comercios o ataques armados contra autoridades, lo que dejó 25 muertos en las filas de la Guardia Nacional, explicó el lunes el titular de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Actualmente, no hay bloqueos terrestres como los vividos el pasado domingo, por lo que se estima que en 36 horas se habrán retirado todos los restos de los vehículos siniestrados, según anunció la Administración estatal en un comunicado.

Además, el servicio de transporte público está operando al 70 %, mientras que las cámaras industriales y comerciales retomaron este martes su actividad productiva.

En cuanto a las clases presenciales, el gobernador explicó que volverán el miércoles, tras la suspensión de este lunes a causa de los incidentes violentos, como los más de 500 bloqueos registrados.

El mandatario estatal remarcó que esta reacción violenta del crimen organizado a la muerte de ‘El Mencho’ no supone un “riesgo” para la celebración del Mundial en México en la sede de Guadalajara, ciudad en la que se celebrarán cuatro torneos.

Breaking NewsMéxicoGuadalajaraCártel de drogas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
