15 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Formulan 30 cargos de fraude contra administrador de condominio en Guaynabo

Víctor Emanuel Vázquez Ortiz supuestamente se apropió de más de $10,000 de la Asociación de Condomines

15 de octubre de 2025 - 9:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La juez Aida Meléndez Juarbe encontró causa en todos los delitos y le impuso una fianza de $15,000. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró en la tarde del martes causa para arresto contra un administrador del condominio Palmar del Río, en Guaynabo, mediante un esquema de fraude, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La agencia indicó que la fiscal Teresita del Rosario Morales, de la Fiscalía de Bayamón, formuló contra Víctor Emmanuel Vázquez Ortiz cargos por fraude, apropiación ilegal agravada, uso de datos personales y traspaso de documentos falsificados.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Vázquez Ortiz, supuestamente, perpetró el esquema entre el 1 de noviembre de 2020 hasta el 6 de abril de 2021.

El imputado, presuntamente, firmó un contrato para la administración del condominio mediante la empresa Radix Management Group, LLC. Sin embargo, Vázquez Ortiz, supuestamente, entregaba cheques a la junta de directores del complejo para su firma y luego los alteraba para cambiar la cantidad de dinero y el destinatario.

Además, según el CIC de Bayamón, preparaba estados bancarios falsificados en los que incluía copias de los cheques originales, a modo de esconder las modificaciones ilegales que realizaba.

Tras analizar la prueba desfilada, Meléndez Juarbe encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $15,000. De momento, Justicia no indicó si Vázquez Ortiz prestó el monto o si fue ingresado a la cárcel.

La vista preliminar fue programada para el 27 de octubre.

Tags
Breaking NewsTribunal de BayamónGuaynabofraude
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
