Sentencian a hombre a más de 19 años de prisión por explotar sexualmente a seis menores

La jueza federal María Antongiorgi Jordán sentenció a Jean Javier Villanueva Cataquet a 19 años y seis meses de prisión, además de 10 años de libertad supervisada, por un caso de explotación sexual que involucró a seis menores de entre 12 y 15 años.

Villanueva Cataquet, natural de Aguadilla, manejaba, presuntamente, nueve cuentas en Snapchat donde se hacía pasar por un adolescente para contactar a menores y persuadirlas a participar en conductas sexualmente explícitas con el envío de fotos y videos.

El convicto, que tendrá que registrarse en el Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico, fue acusado por un gran jurado federal el 5 de junio de 2024. Ese primer pliego acusatorio consistía en ocho cargos relacionados con tres víctimas menores de edad.

Días más tarde, el 11 de junio de 2024, el hombre fue arrestado por las autoridades federales.

Sin embargo, en septiembre de 2024, un gran jurado emitió una acusación enmendada que elevó a 14 la cantidad de cargos, después de que se duplicara la cantidad de víctimas, para un total de seis menores.

Además de alegaciones de confiscación y pornografía infantil, por cada una de las seis víctimas el pliego contiene otros dos cargos: coerción y seducción de un menor, y explotación sexual infantil.

El caso fue inicialmente investigado por la Policía de Puerto Rico, que en 2023 refirió la pesquisa a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tras recibir una denuncia sobre un posible caso de explotación de menores en la zona de Aguadilla.

La investigación comenzó luego de que una de las víctimas reportara que un hombre la había amenazado con publicar fotos suyas desnuda si no accedía a encontrarse con él en persona.

Tras ser entrevistada por agentes federales, la menor indicó que comenzó a sostener conversaciones a través de Snapchat con un sujeto que dijo tener 16 años y que le había solicitado contenido sexual explícito, a lo que accedió, pero que luego fue amenazada.

Como parte de la investigación, las autoridades federales diligenciaron el 17 de enero de 2024 una orden de registro y allanamiento en una residencia en Aguadilla, donde se ocupó dos celulares iPhone y una tableta iPad cuyo contenido abrió la puerta a que se sospechara que podrían haber más víctimas.

Bajo un “modus operandi” similar, el individuo, presuntamente, coaccionó a otras víctimas para que enviar también fotos y videos, y que, incluso, les daba instrucciones de lo que quería en las grabaciones, según el pliego.