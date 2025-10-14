Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a hombre a más de 19 años de prisión por explotar sexualmente a seis menores

Además, Jean Javier Villanueva Cataquet deberá cumplir 10 años de libertad supervisada, según la sentencia federal

14 de octubre de 2025 - 4:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La sentencia se llevó a cabo en el Tribunal federal en Hato Rey. (josian.bruno@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza federal María Antongiorgi Jordán sentenció a Jean Javier Villanueva Cataquet a 19 años y seis meses de prisión, además de 10 años de libertad supervisada, por un caso de explotación sexual que involucró a seis menores de entre 12 y 15 años.

RELACIONADAS

Villanueva Cataquet, natural de Aguadilla, manejaba, presuntamente, nueve cuentas en Snapchat donde se hacía pasar por un adolescente para contactar a menores y persuadirlas a participar en conductas sexualmente explícitas con el envío de fotos y videos.

El convicto, que tendrá que registrarse en el Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico, fue acusado por un gran jurado federal el 5 de junio de 2024. Ese primer pliego acusatorio consistía en ocho cargos relacionados con tres víctimas menores de edad.

Días más tarde, el 11 de junio de 2024, el hombre fue arrestado por las autoridades federales.

Sin embargo, en septiembre de 2024, un gran jurado emitió una acusación enmendada que elevó a 14 la cantidad de cargos, después de que se duplicara la cantidad de víctimas, para un total de seis menores.

Además de alegaciones de confiscación y pornografía infantil, por cada una de las seis víctimas el pliego contiene otros dos cargos: coerción y seducción de un menor, y explotación sexual infantil.

El caso fue inicialmente investigado por la Policía de Puerto Rico, que en 2023 refirió la pesquisa a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tras recibir una denuncia sobre un posible caso de explotación de menores en la zona de Aguadilla.

La investigación comenzó luego de que una de las víctimas reportara que un hombre la había amenazado con publicar fotos suyas desnuda si no accedía a encontrarse con él en persona.

Tras ser entrevistada por agentes federales, la menor indicó que comenzó a sostener conversaciones a través de Snapchat con un sujeto que dijo tener 16 años y que le había solicitado contenido sexual explícito, a lo que accedió, pero que luego fue amenazada.

Como parte de la investigación, las autoridades federales diligenciaron el 17 de enero de 2024 una orden de registro y allanamiento en una residencia en Aguadilla, donde se ocupó dos celulares iPhone y una tableta iPad cuyo contenido abrió la puerta a que se sospechara que podrían haber más víctimas.

Bajo un “modus operandi” similar, el individuo, presuntamente, coaccionó a otras víctimas para que enviar también fotos y videos, y que, incluso, les daba instrucciones de lo que quería en las grabaciones, según el pliego.

Según la acusación, los hechos se remontan a distintos meses del 2023, cuando tres de las menores víctimas tenían las edades de 12, 13, 15 años, mientras que otras tres tenían 14 años.

Tags
Breaking NewsExplotación infantilTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal ICE-HSI
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: