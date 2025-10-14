Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas imputado de agredir sexualmente a menor de 4 años en centro de cuido

El hombre, de 31 años, también enfrenta cargos por negligencia y maltrato a menores

14 de octubre de 2025 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
Mallete de un juez. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, halló causa para arresto este martes contra un hombre que habría abusado sexualmente de un menor de cuatro años mientras laboraba en un centro de cuido.

Conforme a la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el imputado, identificado como Luis O. Rivera Pérez, de 31 años, presuntamente cometió los hechos el 7 mayo de 2024.

La fiscal Paloma Crespo radicó cargos en contra de Rivera Pérez por agresión sexual, maltrato por negligencia y maltrato a menores.

Luego de evaluar la prueba, el juez Rodríguez Torresle fijó al imputado una fianza de $100,000, la cual no fue prestada, por lo que fue ingresado en un complejo correccional del área.

La vista preliminar del caso fue señalada para el 20 de octubre.

El informe de la Uniformada agrega que, durante la semana pasada, se radicaron cargos contra la madre del imputado, Juanita Rivera Pérez, de 60 años, por haber permitido el acceso de su hijo —quien posee expediente criminal— a menores de edad.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuayamaAgresión sexualMaltrato de ancianos
