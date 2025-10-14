Tras las rejas imputado de agredir sexualmente a menor de 4 años en centro de cuido

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, halló causa para arresto este martes contra un hombre que habría abusado sexualmente de un menor de cuatro años mientras laboraba en un centro de cuido.

Conforme a la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el imputado, identificado como Luis O. Rivera Pérez, de 31 años, presuntamente cometió los hechos el 7 mayo de 2024.

La fiscal Paloma Crespo radicó cargos en contra de Rivera Pérez por agresión sexual, maltrato por negligencia y maltrato a menores.

Luego de evaluar la prueba, el juez Rodríguez Torresle fijó al imputado una fianza de $100,000, la cual no fue prestada, por lo que fue ingresado en un complejo correccional del área.

La vista preliminar del caso fue señalada para el 20 de octubre.