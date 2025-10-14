Hallan causa para arresto contra hombre que habría agredido a su padre en Bayamón
El imputado, de 48 años, supuestamente golpeó y empujó a su padre luego de que este negara darle dinero
14 de octubre de 2025 - 10:37 AM
14 de octubre de 2025 - 10:37 AM
El juez Juan Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente agredió a su padre de 84 años en hechos ocurirdos en un apartamento del Condominio Colinas del Sol, en el mencionado municipio.
De acuerdo con la investigación de la Policía, el pasado domingo, el imputado, identificado como Jimmy Sánchez Villanueva, de 48 años, llegó al apartamento donde reside su padre y le pidió dinero.
Al este negarse, el imputado supuestamente lo agredió con un puño en el área del costado y lo empujó. El adulto mayor entonces habría perdido el balance, golpeándose con un cuadro y una pared de cemento.
Posteriormente, el perjudicado cayó al suelo, donde Sánchez Villanueva entonces lo habría tomado porpor el cuello.
Tras el incidente, el octogenario fue transportado hasta una institución hospitalaria, donde fue atendido debido a las múltiples hematomas y laceraciones en su cuerpo.
Por estos hechos, el fiscal Alberto Cruz radicó un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada.
El juez halló causa y le fijó a Sánchez Villanueva una fianza de $50 mil, la cual no prestó, siendo ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: