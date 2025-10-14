Hallan causa para arresto contra hombre que habría agredido a su padre en Bayamón

El juez Juan Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente agredió a su padre de 84 años en hechos ocurirdos en un apartamento del Condominio Colinas del Sol, en el mencionado municipio.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el pasado domingo, el imputado, identificado como Jimmy Sánchez Villanueva, de 48 años, llegó al apartamento donde reside su padre y le pidió dinero.

Al este negarse, el imputado supuestamente lo agredió con un puño en el área del costado y lo empujó. El adulto mayor entonces habría perdido el balance, golpeándose con un cuadro y una pared de cemento.

Posteriormente, el perjudicado cayó al suelo, donde Sánchez Villanueva entonces lo habría tomado porpor el cuello.

Tras el incidente, el octogenario fue transportado hasta una institución hospitalaria, donde fue atendido debido a las múltiples hematomas y laceraciones en su cuerpo.

PUBLICIDAD

Por estos hechos, el fiscal Alberto Cruz radicó un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada.