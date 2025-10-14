Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra hombre que habría agredido a su padre en Bayamón

El imputado, de 48 años, supuestamente golpeó y empujó a su padre luego de que este negara darle dinero

14 de octubre de 2025 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de un mallete (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Juan Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente agredió a su padre de 84 años en hechos ocurirdos en un apartamento del Condominio Colinas del Sol, en el mencionado municipio.

RELACIONADAS

De acuerdo con la investigación de la Policía, el pasado domingo, el imputado, identificado como Jimmy Sánchez Villanueva, de 48 años, llegó al apartamento donde reside su padre y le pidió dinero.

Al este negarse, el imputado supuestamente lo agredió con un puño en el área del costado y lo empujó. El adulto mayor entonces habría perdido el balance, golpeándose con un cuadro y una pared de cemento.

Posteriormente, el perjudicado cayó al suelo, donde Sánchez Villanueva entonces lo habría tomado porpor el cuello.

Tras el incidente, el octogenario fue transportado hasta una institución hospitalaria, donde fue atendido debido a las múltiples hematomas y laceraciones en su cuerpo.

Por estos hechos, el fiscal Alberto Cruz radicó un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada.

El juez halló causa y le fijó a Sánchez Villanueva una fianza de $50 mil, la cual no prestó, siendo ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

Tags
Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto RicoAgresionesMaltrato de ancianos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: