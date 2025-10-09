A la cárcel hombre por presuntamente realizar exposiciones deshonestas en cine donde se transmitía película infantil

La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto, en la tarde del miércoles, contra un hombre imputado de realizar exposiciones deshonestas en un cine durante una función de una película infantil, informó el Departamento de Justicia.

Robert N. González Landor, de 33 años, enfrenta un cargo por violación al Artículo 136 del Código Penal de Puerto Rico por exposiciones obscenas formulado por la fiscal Karina A. Lasalle Arroyo, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía de San Juan.

Ortiz Rivera fijó una fianza de $30,000 que González Landor no prestó, por lo que fue trasladado a prisión. Según Justicia, el imputado pasará directo a la etapa de juicio por tratarse de un delito menos grave.

Justicia añadió que González Landor irá directo a juicio por tribunal de derecho (proceso en el que un juez/jueza analiza la prueba y determina culpabilidad/no culpabilidad) por tratarse de un delito menos grave por el cual el imputado podría recibir una condena de menos de seis meses en la cárcel.

De la investigación realizada por la Uniformada se desprende que el González Landor, presuntamente, se encontraba sentado en una de las salas de Caribbean Cinemas en Plaza Las Américas el 27 de septiembre, donde se exhibía una película infantil. El hombre, supuestamente, se bajó los pantalones y comenzó a masturbarse.

Por fallas técnicas, la película se detuvo y en ese momento una mujer que se encontraba cerca se percató que “el individuo tenía sus pantalones abajo, exponiendo, a su vez, sus glúteos”, señaló la Policía en el informe.

La mujer, entonces, comenzó a gritar, lo que provocó que otros clientes del cine que se encontraban en la sala, junto a personal del cine, realizaran un arresto civil.

En el lugar se encontraban presentes adultos y niños.