9 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A la cárcel hombre por presuntamente realizar exposiciones deshonestas en cine donde se transmitía película infantil

El incidente ocurrió el 27 de septiembre en una sala de un cine

9 de octubre de 2025 - 9:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Caldero López confirmó que el hombre que aparece en una foto que ha circulado en las redes sociales en exposiciones deshonestas es un integrante de la Uniformada. (Archivo)
Al percatarse de que el hombre cometía los actos, otros clientes que se encontraban en la sala, junto a empleados del cine, realizaron un arresto civil y detuvieron al hombre hasta que llegaron las autoridades.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto, en la tarde del miércoles, contra un hombre imputado de realizar exposiciones deshonestas en un cine durante una función de una película infantil, informó el Departamento de Justicia.

Robert N. González Landor, de 33 años, enfrenta un cargo por violación al Artículo 136 del Código Penal de Puerto Rico por exposiciones obscenas formulado por la fiscal Karina A. Lasalle Arroyo, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía de San Juan.

Ortiz Rivera fijó una fianza de $30,000 que González Landor no prestó, por lo que fue trasladado a prisión. Según Justicia, el imputado pasará directo a la etapa de juicio por tratarse de un delito menos grave.

Justicia añadió que González Landor irá directo a juicio por tribunal de derecho (proceso en el que un juez/jueza analiza la prueba y determina culpabilidad/no culpabilidad) por tratarse de un delito menos grave por el cual el imputado podría recibir una condena de menos de seis meses en la cárcel.

De la investigación realizada por la Uniformada se desprende que el González Landor, presuntamente, se encontraba sentado en una de las salas de Caribbean Cinemas en Plaza Las Américas el 27 de septiembre, donde se exhibía una película infantil. El hombre, supuestamente, se bajó los pantalones y comenzó a masturbarse.

La fila dentro de los cines de Caribbean Cinemas en Plaza Las Américas se movieron sin problemas, pues todas las funciones se vendieron en unos cuantos días. (Suministrada)
La película se detuvo y en ese momento una mujer que se encontraba cerca se percató que “el individuo tenía sus pantalones abajo exponiendo a su vez sus glúteos”

Por fallas técnicas, la película se detuvo y en ese momento una mujer que se encontraba cerca se percató que “el individuo tenía sus pantalones abajo, exponiendo, a su vez, sus glúteos”, señaló la Policía en el informe.

La mujer, entonces, comenzó a gritar, lo que provocó que otros clientes del cine que se encontraban en la sala, junto a personal del cine, realizaran un arresto civil.

En el lugar se encontraban presentes adultos y niños.

Según la Policía, González Landor tiene una convicción anterior por el mismo delito en hechos registrados en 2018.

Tags
Breaking NewsCaribbean CinemasPolicía de Puerto RicoPlaza Las Américas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
