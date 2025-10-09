Se declara culpable Miguel Ángel González Varela, imputado de asesinar a su exyerno en Arecibo

1 / 12 El emotivo momento en que sale de la cárcel Miguel Ángel González Varela

Miguel Ángel González Varela es abrazado por un familiar a su salida de la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde fue encarcelado tras no prestar la fianza inicial de $200,000 impuesta en la mañana del 8 de julio de 2025.

Carlos Rivera Giusti/Staff