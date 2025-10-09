Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se declara culpable Miguel Ángel González Varela, imputado de asesinar a su exyerno en Arecibo

La vista de sentencia quedó pautada para el próximo 3 de diciembre a las 10:00 a.m.

9 de octubre de 2025 - 10:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel González Varela se declaró culpable. (Pablo Martínez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Miguel Ángel González Varela, de 60 años, acusado de asesinar a su exyerno en un incidente ocurrido la madrugada del 5 de julio en el residencial Manuel Zeno Gandía de Arecibo, se declaró culpable este jueves tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT), que, además, precisó que la vista de sentencia de González Varela está pautada para el próximo 3 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Centro Judicial de Arecibo.

De acuerdo al calendario judicial, todo estaba programado para que hoy se llevara a cabo la lectura de acusación de González Varela ante la jueza superior Glendaliz Morales Correa, en la sala 303, del Tribunal de Arecibo, pero el caso tomó un giro inesperado.

González Varela renunció a su derecho a juicio por jurado, tal y como hizo el pasado 22 de septiembre, cuando también renunció a la etapa de vista preliminar, tras lograr el acuerdo con la Fiscalía que podría llevarlo a cumplir una sentencia en probatoria.

Miguel Ángel González Varela es abrazado por un familiar a su salida de la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde fue encarcelado tras no prestar la fianza inicial de $200,000 impuesta en la mañana del 8 de julio de 2025.El juez Robert Osoria Osoria, del Tribunal de Arecibo, en principio, fijó una fianza global de $200,000 por cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas relacionados con la muerte de Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años.Luego de cometer el presunto crimen, González Varela se entregó a la Policía.
1 / 12 | El emotivo momento en que sale de la cárcel Miguel Ángel González Varela. Miguel Ángel González Varela es abrazado por un familiar a su salida de la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde fue encarcelado tras no prestar la fianza inicial de $200,000 impuesta en la mañana del 8 de julio de 2025. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

Tags
Breaking NewsTribunalesTribunal de AreciboAsesinatosDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: