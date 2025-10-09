Se declara culpable Miguel Ángel González Varela, imputado de asesinar a su exyerno en Arecibo
La vista de sentencia quedó pautada para el próximo 3 de diciembre a las 10:00 a.m.
9 de octubre de 2025 - 10:41 AM
Miguel Ángel González Varela, de 60 años, acusado de asesinar a su exyerno en un incidente ocurrido la madrugada del 5 de julio en el residencial Manuel Zeno Gandía de Arecibo, se declaró culpable este jueves tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.
Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT), que, además, precisó que la vista de sentencia de González Varela está pautada para el próximo 3 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Centro Judicial de Arecibo.
De acuerdo al calendario judicial, todo estaba programado para que hoy se llevara a cabo la lectura de acusación de González Varela ante la jueza superior Glendaliz Morales Correa, en la sala 303, del Tribunal de Arecibo, pero el caso tomó un giro inesperado.
González Varela renunció a su derecho a juicio por jurado, tal y como hizo el pasado 22 de septiembre, cuando también renunció a la etapa de vista preliminar, tras lograr el acuerdo con la Fiscalía que podría llevarlo a cumplir una sentencia en probatoria.
