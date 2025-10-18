Violento “carjacking” en Bayamón: hombre es agredido con una pistola en el rostro

Un hombre de 41 años reportó ser víctima de un “carjacking” luego que un individuo enmascarado y vestido de negro lo amenazara con un arma de fuego y lo agrediera en el rostro en una gasolinera Texaco del centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el perjudicado indicó que, mientras se encontraba en el mencionado lugar, se acercó un sujeto que le apuntó con un arma de fuego.

Posteriormente, mediante intimidación y a la fuerza, lo golpeó con el arma, despojándolo de un bulto y las llaves de su Kia Soul, color blanco, del año 2016, con la tablilla IVK-052.

Tras el violento robo, el asaltante se marchó del lugar. Minutos mas tárde, según la Uniformada, el auto fue recuperado por las autoridades en la avenida Sabana Seca, en Levittown, Toa Baja.