18 de octubre de 2025
85°bruma
En Humacao: menor resulta con fracturas en el rostro tras ser agredido por varios individuos

La agresión grave habría ocurrido en el centro comercial Palmanova Plaza

18 de octubre de 2025 - 9:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por personal de la División de Patrulla de Carreteras de Arecibo. (GFR Media)
La División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investigan los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un menor de 17 años resultó con fracturas en su rostro tras presuntamente ser agredido, la noche del viernes, por varios individuos en hechos ocurridos en Humacao.

De acuerdo con el informe de la Policía, la agresión grave ocurrió en el centro comercial Palmanova Plaza, localizado en el complejo turístico Palmas del Mar.

La madre del menor, una mujer de 47 años, habría informado a las autoridades que, mientras su hijo se encontraba en el lugar, varios sujetos, a quienes puede identificar, lo agredieron en el área del rostro.

Tras el incidente, el menor fue transportado a una institución hospitalaria local, donde fue diagnosticado con una fractura en el pómulo y un tabique nasal triturado.

Según la Policía, debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a otra institución hospitalaria en el área metropolitana para recibir tratamiento especializado.

La División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
