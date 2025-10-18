En Humacao: menor resulta con fracturas en el rostro tras ser agredido por varios individuos

Un menor de 17 años resultó con fracturas en su rostro tras presuntamente ser agredido, la noche del viernes, por varios individuos en hechos ocurridos en Humacao.

De acuerdo con el informe de la Policía, la agresión grave ocurrió en el centro comercial Palmanova Plaza, localizado en el complejo turístico Palmas del Mar.

La madre del menor, una mujer de 47 años, habría informado a las autoridades que, mientras su hijo se encontraba en el lugar, varios sujetos, a quienes puede identificar, lo agredieron en el área del rostro.

Tras el incidente, el menor fue transportado a una institución hospitalaria local, donde fue diagnosticado con una fractura en el pómulo y un tabique nasal triturado.

Según la Policía, debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a otra institución hospitalaria en el área metropolitana para recibir tratamiento especializado.