17 de octubre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Encuentran el cuerpo de un hombre de 67 años reportado como desaparecido en Guaynabo

William Pleamon Davis Holcombe, III, fue localizado en un paraje apartado del sector Canta Gallo

17 de octubre de 2025 - 4:03 PM

El cuerpo sin vida del sexagenario que fue reportado como desaparecido el pasado 14 de octubre, fue encontrado en la tarde del viernes, en un terreno baldío localizado en la carretera PR-833, del sector Canta Gallo, del barrio Santa Rosa 3, en Guaynabo. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo de William Pleamon Davis Holcombe, III, de 67 años, fue encontrado este viernes en un terreno baldío del sector Canta Gallo de Guaynabo, informó la Policía.

Davis Holcombe fue reportado como desaparecido el 14 de octubre. Su esposa dio la alerta cuando el hombre salió de su residencia en la urbanización Terrazas de Guaynabo en una Hyundai Palisades color negra y no regresó.

El informe preliminar sostiene divulgado este viernes indicó que el cuerpo de David Holcombe fue localizado en el interior de la Hyundai Palisades, que estaba estacionado en un terreno baldío del sector Canta Gallo.

De momento, la Policía no indicó si se detectaron señales de violencia y que el caso se mantiene como una muerte sin causa determinada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan las circunstancias de la muerte.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
