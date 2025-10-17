Encuentran el cuerpo de un hombre de 67 años reportado como desaparecido en Guaynabo
William Pleamon Davis Holcombe, III, fue localizado en un paraje apartado del sector Canta Gallo
17 de octubre de 2025 - 4:03 PM
17 de octubre de 2025 - 4:03 PM
El cuerpo de William Pleamon Davis Holcombe, III, de 67 años, fue encontrado este viernes en un terreno baldío del sector Canta Gallo de Guaynabo, informó la Policía.
Davis Holcombe fue reportado como desaparecido el 14 de octubre. Su esposa dio la alerta cuando el hombre salió de su residencia en la urbanización Terrazas de Guaynabo en una Hyundai Palisades color negra y no regresó.
El informe preliminar sostiene divulgado este viernes indicó que el cuerpo de David Holcombe fue localizado en el interior de la Hyundai Palisades, que estaba estacionado en un terreno baldío del sector Canta Gallo.
De momento, la Policía no indicó si se detectaron señales de violencia y que el caso se mantiene como una muerte sin causa determinada.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan las circunstancias de la muerte.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: