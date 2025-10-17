Opinión
17 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan la muerte de un bebé de tres meses en Luquillo

El menor presentaba sangrado en nariz y boca

17 de octubre de 2025 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al Departamento de la Familia como parte del protocolo (Jorge Núñez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan la muerte de un bebé de tres meses reportada la noche del jueves en la urbanización Estancias del Atlántico, en Luquillo.

El informe preliminar de la Policía de Puerto Rico detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, informó a las autoridades sobre caso médico. Al llegar los agentes al lugar, paramédicos atendían a “un infante de tres meses de nacido, que presentaba sangrado por nariz y boca, en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

Este fue transportado a un hospital del área, donde posteriormente el médico de turno certificó su muerte.

El agente Raúl Velázquez, adscrito a la División de Homicidios del CIC Fajardo, en unión al fiscal Eliezer Reyes, continúan con la investigación. Se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para la determinación de causa de muerte.

Este caso fue referido al Departamento de La Familia, como parte del protocolo correspondiente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
