Investigan la muerte de un bebé de tres meses en Luquillo

Las autoridades investigan la muerte de un bebé de tres meses reportada la noche del jueves en la urbanización Estancias del Atlántico, en Luquillo.

El informe preliminar de la Policía de Puerto Rico detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, informó a las autoridades sobre caso médico. Al llegar los agentes al lugar, paramédicos atendían a “un infante de tres meses de nacido, que presentaba sangrado por nariz y boca, en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

Este fue transportado a un hospital del área, donde posteriormente el médico de turno certificó su muerte.

El agente Raúl Velázquez, adscrito a la División de Homicidios del CIC Fajardo, en unión al fiscal Eliezer Reyes, continúan con la investigación. Se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para la determinación de causa de muerte.