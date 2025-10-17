Identifican a hombre asesinado en Bayamón

La Policía identificó al hombre asesinado este viernes en la carretera PR-174 en Bayamón como José R. Ramos Santiago, de 56 años.

El informe preliminar sostuvo que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de Ramos Santiago. De momento, las autoridades desconocen las circunstancias detrás de los hechos.