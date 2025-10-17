Identifican a hombre asesinado en Bayamón
José R. Ramos Santiago, de 56 años, falleció tras recibir heridas de proyectil de bala
17 de octubre de 2025 - 9:51 AM
Actualizado el 17 de octubre de 2025 - 3:19 PM
17 de octubre de 2025 - 9:51 AM
Actualizado el 17 de octubre de 2025 - 3:19 PM
La Policía identificó al hombre asesinado este viernes en la carretera PR-174 en Bayamón como José R. Ramos Santiago, de 56 años.
El informe preliminar sostuvo que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.
Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de Ramos Santiago. De momento, las autoridades desconocen las circunstancias detrás de los hechos.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: