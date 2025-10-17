Conductor fallece tras ser impactado por otro vehículo en Mayagüez

Un conductor de 90 años falleció, el jueves, tras ser impactado por otro vehículo en la carretera 64, kilómetro 3.4, en el barrio Maní, en Mayagüez.

De acuerdo con la Policía, el adulto mayor, identificado como Cristino Laguno Vega, se encontraba realizando un viraje cuando fue impactado por el conductor de una Mitsubishi, Montero Sport, quien transitaba por su vía franca en la mencionada dirección.

Tras el accidente, Laguno Vega fue transportado por paramédicos a Centro Médico, donde el médico de turnocertificó la ausencia de signos vitales.