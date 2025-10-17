Conductor fallece tras ser impactado por otro vehículo en Mayagüez
El accidente, que cobró la vida de un hombre de 90 años, ocurrió en el barrio Maní
17 de octubre de 2025 - 9:32 AM
Un conductor de 90 años falleció, el jueves, tras ser impactado por otro vehículo en la carretera 64, kilómetro 3.4, en el barrio Maní, en Mayagüez.
De acuerdo con la Policía, el adulto mayor, identificado como Cristino Laguno Vega, se encontraba realizando un viraje cuando fue impactado por el conductor de una Mitsubishi, Montero Sport, quien transitaba por su vía franca en la mencionada dirección.
Tras el accidente, Laguno Vega fue transportado por paramédicos a Centro Médico, donde el médico de turnocertificó la ausencia de signos vitales.
La Uniformada indicó que al conductor del vehículo involucrado se le realizó la prueba de alcohol, mediante muestra de sangre, y fue enviada al Departamento de Salud para su análisis correspondiente.
