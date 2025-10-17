Cierran tramo de la PR-2 en Guaynabo tras la caída de varios postes

( Municipio Autónomo de Guaynabo / Facebook.com )

El Municipio de Guaynabo informó que un tramo que conecta la avenida Ramírez de Arellano hacia la PR-2 fue cerrado tras la caída de varios postes del tendido eléctrico.

El incidente fue reportado específicamente en la calle Park Line.

De acuerdo con el Municipio, la vía permanece cerrada en ambas direcciones, mientras personal del consorcio energético LUMA Energy trabaja con la situación.

Según la publicación del ayuntamiento, la Policía Municipal se encuentra dirigiendo el tránsito.