Tensión diplomática: jefe iraní se va de Pakistán sin hablar con enviados de Donald Trump

Islamabad - El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy.

Según informaron a EFE fuentes diplomáticas paquistaníes, Araqchí, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará a Rusia.

El ministro llegó a Islamabad en la noche del viernes, después de un anuncio que levantó muchas expectativas sobre la reanudación de las negociaciones de paz, que se esperaba iban a celebrarse el pasado miércoles pero que quedaron estancadas ante la negativa de Teherán a dialogar con Estados Unidos si antes no se levantaba el embarco contra los puertos y la navegación comercial iraní impuesto por Washington.

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De hecho, el gobierno del presidente Donald Trump anunció ese mismo día que hoy viajarían a Islamabad sus representantes en estas negociaciones, su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff, si bien todavía no hay noticias de su partida rumbo a la capital paquistaní.

Durante su estancia, Aragchí se reunió con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre Estados Unidos e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y el canciller, Muhammad Ishaq Dar, además de otros representantes de el estamento militar y de seguridad paquistaníes.

En esos encuentros Araqchi transmitió las posiciones fundamentales de Irán respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la tregua y el fin definitivo del conflicto.

Varios medios paquistaníes informaron al término de los encuentros que de que entre otras cosas los iraníes expresaron su “reserva total” ante las demandas estadounidenses y que lo que ellos solicitan es “el levantamiento del bloqueo y la detención de los ataques estadounidenses”.

Además, tal y como ya habían informado antes de llegar a Islamabad, los iraníes dijeron que “no se hará una reunión directa con la delegación estadounidense”.

Estados Unidos argumentó la víspera que sus enviados iban a viajar a Islamabad después de haber recibido una petición iraní para retomar las negociaciones presenciales y tras haber identificado “algunos avances” por parte de Teherán.

Las autoridades iraníes negaron categóricamente esa apreciación estadounidense y sostuvieron desde el inicio que esa reunión no se iba a producir.