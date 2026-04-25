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Tensión diplomática: jefe iraní se va de Pakistán sin hablar con enviados de Donald Trump

Abás Araqchí, ministro de Exteriores, indicó que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses

25 de abril de 2026 - 11:28 AM

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El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. (Jorge Jerónimo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Islamabad - El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy.

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Según informaron a EFE fuentes diplomáticas paquistaníes, Araqchí, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará a Rusia.

El ministro llegó a Islamabad en la noche del viernes, después de un anuncio que levantó muchas expectativas sobre la reanudación de las negociaciones de paz, que se esperaba iban a celebrarse el pasado miércoles pero que quedaron estancadas ante la negativa de Teherán a dialogar con Estados Unidos si antes no se levantaba el embarco contra los puertos y la navegación comercial iraní impuesto por Washington.

De hecho, el gobierno del presidente Donald Trump anunció ese mismo día que hoy viajarían a Islamabad sus representantes en estas negociaciones, su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff, si bien todavía no hay noticias de su partida rumbo a la capital paquistaní.

Durante su estancia, Aragchí se reunió con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre Estados Unidos e Irán, Asim Munir, así como con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, y el canciller, Muhammad Ishaq Dar, además de otros representantes de el estamento militar y de seguridad paquistaníes.

En esos encuentros Araqchi transmitió las posiciones fundamentales de Irán respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la tregua y el fin definitivo del conflicto.

Varios medios paquistaníes informaron al término de los encuentros que de que entre otras cosas los iraníes expresaron su “reserva total” ante las demandas estadounidenses y que lo que ellos solicitan es “el levantamiento del bloqueo y la detención de los ataques estadounidenses”.

Además, tal y como ya habían informado antes de llegar a Islamabad, los iraníes dijeron que “no se hará una reunión directa con la delegación estadounidense”.

Estados Unidos argumentó la víspera que sus enviados iban a viajar a Islamabad después de haber recibido una petición iraní para retomar las negociaciones presenciales y tras haber identificado “algunos avances” por parte de Teherán.

Las autoridades iraníes negaron categóricamente esa apreciación estadounidense y sostuvieron desde el inicio que esa reunión no se iba a producir.

La presencia de Araqchí en Islamabad es en cualquier caso un avance en el contexto de las negociaciones de paz, previstas originalmente para el pasado miércoles pero que quedaron en estado de espera ante la negativa iraní a viajar allí si antes Estados Unidos no cesaba su bloqueo naval.

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