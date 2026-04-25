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Municipio de San Juan inicia impacto intensivo por un mes en Parada 18 para atender personas sin hogar

La intervención integra servicios de salud, vivienda y apoyo social con presencia continua en la zona

25 de abril de 2026 - 10:47 AM

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La intervención se lleva a cabo en el estacionamiento del antiguo corral de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, en Santurce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El alcalde Miguel Romero anunció este sábado el inicio de un impacto intensivo del programa San Juan en la Calle –por un mes– en el área de la Parada 18, en Santurce, como parte de una intervención dirigida a atender de manera directa a personas en estado de sinhogarismo.

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La iniciativa, explicó, se desarrolla mediante un esfuerzo intermunicipal que busca ofrecer servicios integrales en el mismo espacio donde pernocta esta población.

“Estamos atendiendo esta realidad con acción directa y presencia constante. En San Juan, estamos llevando los servicios a donde está la gente, con un enfoque que combina atención inmediata, acompañamiento y oportunidades reales de cambio”, dijo Romero, en comunicado de prensa.

La intervención se lleva a cabo en el estacionamiento del antiguo corral de guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses en Santurce, donde se estableció una operación continua que integra servicios de salud, apoyo psicosocial, gestión de vivienda y coordinación de servicios gubernamentales. El programa ofrece evaluaciones de trabajo social, servicios de enfermería y atención primaria de salud, canalización a tratamiento de salud física y mental, así como acceso a duchas, alimentos, ropa y “kits” de higiene.

Como parte de la planificación estratégica, el equipo realizó visitas de alcance comunitario previas al impacto para orientar a las personas sobre los servicios disponibles, establecer vínculos de confianza y organizar las intervenciones de manera estructurada y respetuosa. Este proceso permite que la intervención sea más efectiva, facilitando la participación de las personas y promoviendo estabilidad, bienestar y oportunidades reales de reintegración social.

“Desde el Departamento para el Desarrollo Social Comunitario de San Juan, trabajamos con un enfoque centrado en la dignidad y el acompañamiento. Cada intervención representa una oportunidad para transformar vidas, y este modelo nos permite atender de manera directa a personas que por mucho tiempo han estado fuera del alcance de los servicios tradicionales. Nuestro enfoque es crear espacios de apoyo que promuevan estabilidad y nuevas oportunidades”, expresó, por su parte, Francine Sánchez, directora de esta agencia municipal.

El impacto cuenta con la participación de múltiples dependencias municipales y programas especializados, como la Policía Municipal de San Juan que mantiene presencia preventiva las 24 horas, reforzada con la instalación de cámaras de vigilancia, mientras que el Departamento de Obras Públicas realiza limpieza diaria del área, provee zafacones y apoya la operación con recursos logísticos.

Manejo de Emergencias Municipal permanece disponible para atender cualquier situación de traslado o crisis, además de suplir agua diariamente y apoyar la operación en el área. A su vez, la Oficina de Gestoría y Servicios Sociales colabora en la obtención de documentación esencial para facilitar el acceso a beneficios y servicios, fortaleciendo el proceso de intervención y seguimiento.

“Este tipo de intervención nos permite atender de frente una realidad compleja con un enfoque estructurado y sostenido. El trabajo en equipo entre las distintas dependencias municipales es clave para lograr estos resultados y alcanzar los objetivos trazados”, añadió Romero.

Sostuvo que los resultados obtenidos en intervenciones previas del programa respaldan este modelo de trabajo, donde se han logrado historias de éxito, incluyendo acceso a vivienda, ingreso a tratamiento y procesos de reunificación familiar.

Tags
San JuanPersonas sin hogarMiguel RomeroSanturcePolicía Municipal de San Juan
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