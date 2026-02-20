Municipio de San Juan impulsa esfuerzo para atender a personas sin hogar

El Municipio de San Juan informó este jueves que se dispone a iniciar un esfuerzo dirigido a atender a las personas sin hogar que pernoctan en distintas áreas de la Ciudad Capital, informó el alcalde Miguel Romero Lugo a través de un comunicado de prensa.

La iniciativa del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del ayuntamiento se extenderá del 17 de febrero al 17 de marzo y busca ofrecer servicios coordinados de salud, vivienda y apoyo psicosocial para promover bienestar, estabilidad y oportunidades reales de reintegración social.

Como parte de la planificación estratégica, previo al inicio del impacto, se realizaron visitas de alcance comunitario para orientar a las personas que pernoctan en el área sobre los servicios disponibles, generar confianza y organizar las intervenciones de manera estructurada y respetuosa.

Durante las jornadas se ofrecen evaluaciones de trabajo social, servicios de enfermería y atención primaria de salud cuando están disponibles, canalización de servicios gubernamentales, referidos a tratamiento de salud física y mental, así como la entrega de ropa, kits de higiene, alimentos y acceso a duchas.

“En San Juan no miramos hacia otro lado ante esta realidad. Estamos actuando con sensibilidad, pero también con determinación para acercar servicios esenciales y crear oportunidades reales de estabilidad para las personas sin hogar”, indicó Romero Lugo en la comunicación escrita.

“Nuestro compromiso es intervenir de forma directa, coordinada y continua, llevando salud, apoyo social y alternativas de vivienda a quienes más lo necesitan, porque cada vida cuenta y cada comunidad merece atención”, añadió.

Según explicó el alcalde, el enfoque es atender a cada persona desde su realidad individual.

“No se trata solo de intervenir por un momento, sino de crear rutas reales hacia la estabilidad, el acceso a servicios y oportunidades que les permitan reconstruir su proyecto de vida”, expresó por su parte Francine Sánchez Marcano, directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio de San Juan.

Durante las primeras 48 horas del impacto en la calle se alcanzó un total de 82 ciudadanos, mientras que en el segundo día registraron 57 intervenciones totales, cerca del 61% correspondió a personas que ya estaban bajo seguimiento, un indicador positivo que demuestra la confianza de los participantes y la continuidad del servicio ofrecido.

Además, se identificaron 12 personas con potencial de acceso a vivienda, iniciando procesos de evaluación para su transición fuera de la calle, se completó una solicitud formal de vivienda, se orientaron 10 personas en la gestión de documentos y se impactaron 10 personas adicionales mediante rondas comunitarias con entrega de alimentos.