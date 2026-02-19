Asaltan joyería localizada en Viejo San Juan: estiman en $2 millones el valor de las prendas robadas

La Policía investiga este jueves un robo reportado a eso de la 1:17 p.m. en una joyería ubicada en la calle San Francisco, en Viejo San Juan.

En declaraciones escritas, el Municipio de San Juan confirmó a El Nuevo Día que se trata de la joyería “Porto D Oro” y se estima que las prendas están valoradas en $2 millones.

Según el ayuntamiento, la investigación preliminar apunta a que un suplidor se disponía a realizar una entrega. Una vez en el interior del local, colocó en el suelo una valija que contenía prendas y joyas.

En ese instante, un individuo vestido de negro y encapuchado irrumpió en el lugar, tomó la valija y huyó hacia la calle San Justo, donde presuntamente era esperado por otro sujeto, también vestido de negro y encapuchado.

El Municipio agregó que ambos abandonaron la escena en una motora tipo “scrambler” que se dirigía hacia las afueras de la ciudad.

En el incidente, no se reportaron personas heridas.

Agentes de la Policía Municipal llegaron a la escena e investigaron preliminarmente.