Últimas Noticias
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan joyería localizada en Viejo San Juan: estiman en $2 millones el valor de las prendas robadas

Dos individuos a bordo de una motora se habrían apropiado de una valija que contenía las joyas

19 de febrero de 2026 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los individuos huyeron hacia las afueras de la ciudad. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga este jueves un robo reportado a eso de la 1:17 p.m. en una joyería ubicada en la calle San Francisco, en Viejo San Juan.

En declaraciones escritas, el Municipio de San Juan confirmó a El Nuevo Día que se trata de la joyería “Porto D Oro” y se estima que las prendas están valoradas en $2 millones.

Según el ayuntamiento, la investigación preliminar apunta a que un suplidor se disponía a realizar una entrega. Una vez en el interior del local, colocó en el suelo una valija que contenía prendas y joyas.

En ese instante, un individuo vestido de negro y encapuchado irrumpió en el lugar, tomó la valija y huyó hacia la calle San Justo, donde presuntamente era esperado por otro sujeto, también vestido de negro y encapuchado.

El Municipio agregó que ambos abandonaron la escena en una motora tipo “scrambler” que se dirigía hacia las afueras de la ciudad.

En el incidente, no se reportaron personas heridas.

Agentes de la Policía Municipal llegaron a la escena e investigaron preliminarmente.

La pesquisa fue referida a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CI) de San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
