Asesinan a balazos a un adolescente en el residencial Luis Llorens Torres

La Policía investiga un asesinato reportado en la madrugada de este jueves, en el residencial Luis Llorens Torres, en San Juan.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima fatal es un adolescente.

“Hasta ahora, la información que tenemos preliminarmente es un menor entre la edad de 15 a 16 años”, expresó el sargento Higinio Bletrán, en entrevista con Tele Once.

La Uniformada informó que, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, se reportó una balacera a eso de las 12:51 a.m.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre en el suelo con múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, sostuvo la Policía, en declaraciones escritas.

La víctima no ha sido identificada oficialmente.

Beltrán precisó, en entrevista con Wapa, que se presume que el joven era residente del complejo de vivienda sanjuanero.

“Parte de lo que estamos tratando de investigar es las circunstancias en que ocurrió el incidente”, expresó el sargento, a Tele Once.

En la escena, se han identificado más de 80 piezas de evidencia, entre ellos casquillos de bala, indicó el oficial.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno investigan el caso.

