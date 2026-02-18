Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a niña de 4 años y a sobre 40 perros de una casa en condiciones “deplorables” en Caguas

La Policía detuvo a los padres de la menor para una posible radicación de cargos

18 de febrero de 2026 - 6:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre 40 perros fueron encontrados dentro de los predios de una residencia: estaban sin agua, sin comida y amarrados.Según una investigación de la Policía, el lugar aparentaba ser tomado por una familia luego de que el dueño falleciera.En tanto, la menor fue puesta bajo custodia de emergencia en el Departamento de la Familia y la Policía coordina con organizaciones rescatistas para proveer servicio veterinario a los animales.
1 / 5 | Rescatan a niña de 4 años y a sobre 40 perros de una casa en condiciones “deplorables” en Caguas. Sobre 40 perros fueron encontrados dentro de los predios de una residencia: estaban sin agua, sin comida y amarrados. - Suministrada
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una niña de 4 años y sobre 40 perros fueron rescatados durante la tarde del miércoles de una residencia en la calle Nobleza, en la urbanización Villa Esperanza, en Caguas, donde, según las autoridades, se encontraban en condiciones “deplorables”.

RELACIONADAS

Según el coronel Gerardo Oliver, investigador principal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, las autoridades fueron alertadas durante la mañana sobre que los animales se encontraban en la residencia “sin agua, sin comida y amarrados”. Un informe de la Policía contabilizó alrededor de 45 perros en el lugar.

“En una casa que aparenta estar abandonada, no tiene cama, está todo regado por el piso, un montón de bolsas de basura... y encontraron una bebé de cuatro años en un sillón durmiendo”, narró Oliver a El Nuevo Día.

De acuerdo al coronel, la niña se encontraba con sus padres en la residencia, donde se habrían establecido luego de que el dueño original falleciera.

“Las condiciones de esa casa no eran para vivir un ser humano”, denunció Oliver.

Los padres fueron detenidos a la espera de una posible radicación de cargos por parte de la fiscalía.

La menor, por su parte, fue puesta bajo custodia de emergencia del Departamento de la Familia, mientras que también se coordina con una organización de rescate para llevar a los animales a ser atendidos en un veterinario.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
