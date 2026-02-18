Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a jóvenes fallecidos durante persecución policial en Cataño: tenían 20 y 21 años

El accidente de tránsito se reportó el pasado 15 de febrero

18 de febrero de 2026 - 1:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del crimen trascendió que minutos antes del tiroteo dos mujeres habían discutido, pero ese ángulo, o por lo menos su vínculo con el ataque, prácticamente ha sido descartado.
La Policía de Puerto Rico investiga los hechos.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico identificó este miércoles a los dos jóvenes que fallecieron en un accidente ocurrido durante una persecución policial que comenzó en la comunidad de Puerto Nuevo, en San Juan, y culminó en el kilómetro 34.9 de la PR-165, en Cataño.

Según el informe policial, todo comenzó cuando agentes detuvieron en la calle 25 de Puerto Nuevo a un conductor de un Hyundai Sonata, color vino, por presuntamente llevar los vidrios demasiado oscuros, en violación de la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito.

Durante la intervención, los agentes se acercaron al vehículo cuando, supuestamente, el conductor comenzó a avanzar e intentó arrollar a uno de los policías, lo que desencadenó una persecución que se extendió hasta la marginal de la PR-165, en Cataño, según la Uniformada.

En la marginal, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra una roca, lo que provocó la muerte de dos de los ocupantes, quienes posteriormente fueron identificados por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

De acuerdo a la Policía, los jóvenes fallecidos fueron identificados como Bryan Gómez Valcárcel, de 21 años, y Christopher Pérez Serrano, de 20.

Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, donde permanecen en condición estable.

La pesquisa está a cargo de la agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal Isaías Ojeda y la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU).

Con relación a estos hechos, el director del CIC de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, señaló que en el auto hallaron armas y sustancias controladas.

“Cuando se trabaja el vehículo, el Instituto de Ciencias Forenses, fiscales, se encuentran en el vehículo dos rifles, dos pistolas y sustancias (controladas)”, sostuvo Negrón, en entrevista radial (WKAQ-580).

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
