Identifican a jóvenes fallecidos durante persecución policial en Cataño: tenían 20 y 21 años
El accidente de tránsito se reportó el pasado 15 de febrero
18 de febrero de 2026 - 1:11 PM
La Policía de Puerto Rico identificó este miércoles a los dos jóvenes que fallecieron en un accidente ocurrido durante una persecución policial que comenzó en la comunidad de Puerto Nuevo, en San Juan, y culminó en el kilómetro 34.9 de la PR-165, en Cataño.
Según el informe policial, todo comenzó cuando agentes detuvieron en la calle 25 de Puerto Nuevo a un conductor de un Hyundai Sonata, color vino, por presuntamente llevar los vidrios demasiado oscuros, en violación de la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito.
Durante la intervención, los agentes se acercaron al vehículo cuando, supuestamente, el conductor comenzó a avanzar e intentó arrollar a uno de los policías, lo que desencadenó una persecución que se extendió hasta la marginal de la PR-165, en Cataño, según la Uniformada.
En la marginal, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra una roca, lo que provocó la muerte de dos de los ocupantes, quienes posteriormente fueron identificados por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
De acuerdo a la Policía, los jóvenes fallecidos fueron identificados como Bryan Gómez Valcárcel, de 21 años, y Christopher Pérez Serrano, de 20.
Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, donde permanecen en condición estable.
La pesquisa está a cargo de la agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal Isaías Ojeda y la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU).
Con relación a estos hechos, el director del CIC de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, señaló que en el auto hallaron armas y sustancias controladas.
“Cuando se trabaja el vehículo, el Instituto de Ciencias Forenses, fiscales, se encuentran en el vehículo dos rifles, dos pistolas y sustancias (controladas)”, sostuvo Negrón, en entrevista radial (WKAQ-580).
