Identifican a jóvenes fallecidos durante persecución policial en Cataño: tenían 20 y 21 años

La Policía de Puerto Rico identificó este miércoles a los dos jóvenes que fallecieron en un accidente ocurrido durante una persecución policial que comenzó en la comunidad de Puerto Nuevo, en San Juan, y culminó en el kilómetro 34.9 de la PR-165, en Cataño.

Según el informe policial, todo comenzó cuando agentes detuvieron en la calle 25 de Puerto Nuevo a un conductor de un Hyundai Sonata, color vino, por presuntamente llevar los vidrios demasiado oscuros, en violación de la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito.

Durante la intervención, los agentes se acercaron al vehículo cuando, supuestamente, el conductor comenzó a avanzar e intentó arrollar a uno de los policías, lo que desencadenó una persecución que se extendió hasta la marginal de la PR-165, en Cataño, según la Uniformada.

En la marginal, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra una roca, lo que provocó la muerte de dos de los ocupantes, quienes posteriormente fueron identificados por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

De acuerdo a la Policía, los jóvenes fallecidos fueron identificados como Bryan Gómez Valcárcel, de 21 años, y Christopher Pérez Serrano, de 20.

Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, donde permanecen en condición estable.

La pesquisa está a cargo de la agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Julio Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal Isaías Ojeda y la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU).

Con relación a estos hechos, el director del CIC de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, señaló que en el auto hallaron armas y sustancias controladas.