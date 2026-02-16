Cierran tramo de la PR-5 debido a un tiroteo en Cataño

Las autoridades cerraron un tramo de la PR-5, en Cataño, luego que se registrara un tiroteo frente a la entrada del residencial Juana Matos en la madrugada de este lunes.

La Policía precisó que agentes del distrito de Cataño fueron los que informaron de la balacera a eso de las 5:15 a.m. Al llegar, estos ocuparon, al menos, un arma de fuego y casquillos de bala.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, informó que hay, al menos, una persona herida.

“Surgió lo que podríamos llamar un tiroteo, un intercambio de disparos. Todavía estamos muy recientes porque todavía estamos investigando, estamos levantando piezas de evidencia, estamos buscando material digital que nos revele que fue lo que ocurrió ahí. Resultó una persona herida y estamos todavía trabajando la escena”, indicó Negrón en entrevista radial (Radio Isla) poco antes de las 7:30 a.m.

Las autoridades urgieron a los conductores a tomar vías alternas, como la PR-2, la PR-28 o el expreso José de Diego (PR-22).