NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran tramo de la PR-5 debido a un tiroteo en Cataño

El jefe del CIC de Bayamón informó que, al menos, una persona resultó herida

16 de febrero de 2026 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía precisó que agentes del distrito de Cataño fueron los que informaron de la balacera a eso de las 5:15 a.m. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Las autoridades cerraron un tramo de la PR-5, en Cataño, luego que se registrara un tiroteo frente a la entrada del residencial Juana Matos en la madrugada de este lunes.

RELACIONADAS

La Policía precisó que agentes del distrito de Cataño fueron los que informaron de la balacera a eso de las 5:15 a.m. Al llegar, estos ocuparon, al menos, un arma de fuego y casquillos de bala.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, informó que hay, al menos, una persona herida.

“Surgió lo que podríamos llamar un tiroteo, un intercambio de disparos. Todavía estamos muy recientes porque todavía estamos investigando, estamos levantando piezas de evidencia, estamos buscando material digital que nos revele que fue lo que ocurrió ahí. Resultó una persona herida y estamos todavía trabajando la escena”, indicó Negrón en entrevista radial (Radio Isla) poco antes de las 7:30 a.m.

Las autoridades urgieron a los conductores a tomar vías alternas, como la PR-2, la PR-28 o el expreso José de Diego (PR-22).

Agentes adscritos al distrito policiaco de Cataño tienen a cargo la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoCatañoTiroteosBalacerasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
