Encuentran armas de fuego en vehículo que protagonizó fatal persecución policíaca en Cataño

Las autoridades encontraron varias armas de fuego y posible droga dentro de un vehículo que el domingo fue estuvo involucrado en una persecución policíaca que terminó con dos personas muertas y dos heridas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, señaló que las víctimas fatales y los heridos viajaban dentro del auto.

“Cuando se trabaja el vehículo, el Instituto de Ciencias Forenses, fiscales, se encuentran en el vehículo dos rifles, dos pistolas y sustancias (controladas)”, sostuvo Negrón, en entrevista radial (WKAQ-580).

El oficial de la Policía precisó que la intervención policíaca se dio en la avenida Jesús T. Piñero, en el área de Puerto Nuevo, en San Juan por una presunta violación a la Ley de Tránsito.

“El agente comienza su intervención, el vehículo comienza la marcha, lo logra agredir (al agente) con parte de vehículo. Ahí se inicia una persecución”, señaló.

La Uniformada precisó el domingo que agentes intervinieron a eso de la 1:56 a.m. con un auto Hyundai Sonata, color vino, por este presuntamente tener tintes más oscuros a lo permitido en la Ley de Tránsito. Detuvieron el vehículo en Puerto Nuevo, pero el conductor inició la marcha e intentó arrollar a los agentes que se acercaron, informó la Policía.

La persecución se extendió hasta la marginal de la PR-165 en Cataño, donde se reportó la colisión.

“A la velocidad que llevaban, pierden el control y chocan contra un objeto fijo, perdiendo la vida dos de sus pasajeros y dos quedando heridos”, relató Negrón.

Al momento de esta publicación, las autoridades no habían identificado oficialmente a los fallecidos.

“Es muy lamentable porque veo que son jóvenes que mueren. Pero actuaron de una manera negligente, de una manera temeraria. Pudieron haberle causado la muerte a inocentes, se le ocuparon esos rifles, pistolas, municipios, drogas... Aun así no deja de ser un hecho lamentable”, expresó el capitán.