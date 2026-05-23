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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intervención termina en amenaza: arrestan a hombre por presunto ataque a policías

El incidente ocurrió en Isabela, cuando los oficiales presuntamente lo detuvieron por una violación a la Ley de Tránsito

23 de mayo de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un arresto. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una intervención policial en Isabela terminó en un tenso incidente luego de que un hombre presuntamente reaccionó de forma violenta y amenazó de muerte a agentes de la Policía.

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La Uniformada identificó al imputado como Martín D. Sosa Manjarrez, de 36 años y residente de Utuado, quien fue detenido el 4 de abril durante una intervención por una violación a la Ley 22 de Tránsito.

Según la investigación preliminar, Sosa Manjarrez, presuntamente, “no obedeció la orden (que le dieron los agentes) de bajarse del vehículo, se tornó agresivo y con un objeto punzante los amenazó de muerte”.

Acto seguido, el imputado intentó huir, pero fue detenido por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Aguadilla.

Por estos hechos, la Fiscalía de Aguadilla formuló cargos por los delitos de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, portación y uso de arma blanca y violación a la Ley 22.

Durante la vista de Regla 6, la jueza superior Jailene González Echevarría, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa probable para arresto y fijó una fianza de $70,000 que Sosa Manjarrez no prestó.

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional 676 en Ponce hasta la vista pleliminar, cuya fecha no fue detallada por las autoridades.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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