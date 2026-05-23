Desalojan a 40,000 personas por fuga en tanque químico al sur de California

Las autoridades del sur de California se apresuraban el viernes a averiguar cómo evitar la explosión de un tanque de almacenamiento que ha estado filtrando una sustancia química peligrosa utilizada para fabricar piezas de plástico, mientras unas 40,000 personas se encontraban bajo órdenes de evacuación en la zona.

Un tanque de almacenamiento que contenía entre 6,000 y 7,000 galones de metacrilato de metilo se sobrecalentó el jueves y empezó a expulsar vapores al aire en una instalación de plásticos aeroespaciales de Garden Grove, una ciudad del condado de Orange, según informó la autoridad local de bomberos.

El tanque podría fallar y agrietarse, liberando el producto químico en el suelo, o podría explotar, dijo el viernes el Jefe de División de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Craig Covey.

“Esta cosa va a fallar, y no sabemos cuándo”, dijo Covey. “Hacemos todo lo posible por averiguar cuándo o cómo podemos evitarlo”.

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Las autoridades ordenaron a los residentes de Garden Grove que se marcharan y ampliaron las órdenes de evacuación el viernes a algunos residentes de otras cinco ciudades del condado de Orange -Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster- tras ser incapaces de detener la fuga durante la noche en el tanque de GKN Aerospace, que fabrica piezas para aviones comerciales y militares.

No se han registrado heridos ni muertos, según las autoridades.

En una actualización posterior el viernes, Covey dijo que las autoridades han sido capaces de mantener la temperatura del tanque, ganando tiempo para averiguar cómo solucionarlo.

Garden Grove está a unas 38 millas al sur del centro de Los Ángeles y junto a Anaheim, sede de los dos parques temáticos de Disneylandia, que no estaban bajo órdenes de evacuación el viernes.

Danny Pham dijo que estaba sumido en un sueño cuando su compañero de piso llamó a su puerta sobre las 7 de la mañana del viernes y le dijo que tenía que irse inmediatamente. Pham había estado trabajando hasta tarde la noche anterior en un restaurante vietnamita y no había visto las noticias.

“Fue chocante para mí”, dijo Pham, que vive a un par de manzanas de la planta de plásticos. “No sabía lo grave que sería. Nunca supe que algo así pudiera ocurrir”.

Salió minutos después, cogiendo sólo su cartera y su pasaporte, y se refugió en el restaurante de un amigo en una ciudad vecina.

A última hora de la tarde del viernes, Pham seguía intentando averiguar dónde pasaría la noche y le preocupaba no tener más que la ropa que llevaba puesta, posiblemente durante días.

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Covey dijo que los equipos han creado barreras de contención con sacos de arena en caso de que se produzca un vertido químico desde el tanque para evitar que el producto químico tóxico llegue a los desagües pluviales o a los arroyos o al océano cercano.

La Dra. Regina Chinsio-Kwong, responsable de sanidad del condado, dijo que si el producto químico se calienta, puede liberar un vapor nocivo para la salud. Puede causar problemas respiratorios, picazón y ardor en los ojos, náuseas y dolores de cabeza.

Las tripulaciones tuvieron éxito inicialmente y fueron capaces de neutralizar uno de los dos tanques dañados, pero Covey dijo que determinaron el viernes por la mañana que el tanque restante estaba “en la mayor crisis”.

GKN Aerospace dijo que equipos especializados en materiales peligrosos están evaluando la situación.

“No hay informes de heridos en este momento y nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros empleados, respondedores y la comunidad circundante”, dijo un portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico. “Proporcionaremos actualizaciones verificadas tan pronto como dispongamos de más información”.

El Departamento de Policía de Garden Grove publicó un esquema de las zonas que serían evacuadas. (Policía de Garden Grove )

Kim Yen, una jubilada de Garden Grove, estaba instalándose para pasar la noche el jueves cuando oyó un sonido parecido al de una sirena procedente de su teléfono. Una alerta le dijo que tenía que salir de su casa, que estaba a sólo dos manzanas de la fuga química.

Mientras Yen se dirigía a casa de su hija en Seal Beach, le preocupaba que otros miembros de la comunidad vietnamita local pudieran ignorar o no entender la alerta de evacuación porque estaba en inglés.

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“Son familia”, dijo. “Espero que se mantengan alerta y escuchen las noticias y a las autoridades. Esto da miedo”.

Yen, originaria de Vietnam y residente en el condado de Orange desde 1980, pasaba rápidamente por su casa el viernes por la mañana para coger documentos importantes y medicamentos. Para entonces, su barrio era “un pueblo fantasma”, y se sintió reconfortada al ver a los agentes de policía yendo puerta por puerta para asegurarse de que todo el mundo había evacuado.

“Entendemos que esto es aterrador”, dijo la alcaldesa de Garden Grove, Stephanie Klopfenstein. “Pero las órdenes de evacuación están en su lugar para su seguridad”.