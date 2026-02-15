Mueren dos personas tras persecución policíaca en Cataño
La Policía intentó intervenir con el conductor del vehículo en San Juan
15 de febrero de 2026 - 9:48 AM
Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en la madrugada de este domingo, en Cataño, luego de una persecución policíaca que comenzó en San Juan.
La Uniformada precisó que agentes intervinieron a eso de la 1:56 a.m. con un auto Hyundai Sonata, color vino, por este presuntamente tener tintes más oscuros a lo permitido en la Ley de Tránsito. Detuvieron el vehículo en la calle 25 en Puerto Nuevo, en San Juan, pero el conductor inició la marcha e intento arrollar a los agentes que se acercaron, informó la Policía.
“Los agentes dan seguimiento hasta llegar a la marginal de la carretera 165 en el pueblo de Cataño, donde el conductor del vehículo pierde el dominio y control del volante, impactando una roca, resultando con la muerte de dos personas, las cuales no han sido identificadas”, indica el informe preliminar.
Otras dos personas resultaron heridas y fueron transportadas a una institución hospitalaria. No se precisó si todos los involucrados viajaban en el mismo vehículo.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, la División de Investigaciones de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU) y el fiscal Isaías Ojeda están a cargo de la investigación.
