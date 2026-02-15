Mueren dos personas tras persecución policíaca en Cataño

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en la madrugada de este domingo, en Cataño, luego de una persecución policíaca que comenzó en San Juan.

La Uniformada precisó que agentes intervinieron a eso de la 1:56 a.m. con un auto Hyundai Sonata, color vino, por este presuntamente tener tintes más oscuros a lo permitido en la Ley de Tránsito. Detuvieron el vehículo en la calle 25 en Puerto Nuevo, en San Juan, pero el conductor inició la marcha e intento arrollar a los agentes que se acercaron, informó la Policía.

“Los agentes dan seguimiento hasta llegar a la marginal de la carretera 165 en el pueblo de Cataño, donde el conductor del vehículo pierde el dominio y control del volante, impactando una roca, resultando con la muerte de dos personas, las cuales no han sido identificadas”, indica el informe preliminar.

Otras dos personas resultaron heridas y fueron transportadas a una institución hospitalaria. No se precisó si todos los involucrados viajaban en el mismo vehículo.