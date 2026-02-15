Cierran carretera en Quebradillas debido a inundaciones

Un tramo de la PR-119, en Quebradillas, se encuentra cerrada en la mañana de este domingo debido a la acumulación de agua que se ha reportado en la zona.

La Policía informó que se cerró la PR-119 en la intersección con la PR-453 en el sector Las Palmas, del barrio Guajataca. La acumulación de agua en la zona fue causada por las inclemencias del tiempo y la lluvia que se ha registrado desde la madrugada.

Mientras la zona esté intransitable, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas.

La Policía estatal, la Policía Municipal de Quebradillas y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Quebradillas atienden la situación. (Suministrada)

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó hoy que un frente estacionario ubicado al norte de Puerto Rico generará lluvias constantes para la isla a lo largo de este domingo, lo cual podrían causar inundaciones urbanas y ríos fuera de su cauce.

PUBLICIDAD

“Las horas nocturnas fueron intensas en gran parte de Puerto Rico, con lluvias generalizadas e incluso tormentas eléctricas aisladas en el interior oeste y el noroeste.Las lluvias fueron menos frecuentes en las Islas Vírgenes, pero aun así, se observaron algunas interrupciones de lluvia”, destacó el SNM, en su discusión del pronóstico publicada en su página web.

El tramo cerrado está en el barrio Guajataca. (Suministrada)