Últimas Noticias
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran carretera en Quebradillas debido a inundaciones

La Policía informó que un tramo de la PR-119, intersección con la PR-453, está intransitable

15 de febrero de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mientras la zona esté intransitable, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticias

Un tramo de la PR-119, en Quebradillas, se encuentra cerrada en la mañana de este domingo debido a la acumulación de agua que se ha reportado en la zona.

La Policía informó que se cerró la PR-119 en la intersección con la PR-453 en el sector Las Palmas, del barrio Guajataca. La acumulación de agua en la zona fue causada por las inclemencias del tiempo y la lluvia que se ha registrado desde la madrugada.

Mientras la zona esté intransitable, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas.

La Policía estatal, la Policía Municipal de Quebradillas y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Quebradillas atienden la situación.
La Policía estatal, la Policía Municipal de Quebradillas y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Quebradillas atienden la situación. (Suministrada)

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó hoy que un frente estacionario ubicado al norte de Puerto Rico generará lluvias constantes para la isla a lo largo de este domingo, lo cual podrían causar inundaciones urbanas y ríos fuera de su cauce.

Las horas nocturnas fueron intensas en gran parte de Puerto Rico, con lluvias generalizadas e incluso tormentas eléctricas aisladas en el interior oeste y el noroeste.Las lluvias fueron menos frecuentes en las Islas Vírgenes, pero aun así, se observaron algunas interrupciones de lluvia”, destacó el SNM, en su discusión del pronóstico publicada en su página web.

El tramo cerrado está en el barrio Guajataca.
El tramo cerrado está en el barrio Guajataca. (Suministrada)

A causa de las lluvias, hubo un aviso de inundaciones vigente hasta las 7:15 a.m. para los municipios de Arecibo, Camuy, Hatillo, Lares y San Sebastián, cercanos a Quebradillas.

Quebradillas Inundaciones Lluvia Policía de Puerto Rico Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
