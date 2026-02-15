Lluvias y riesgo elevado de inundaciones: aquí el pronóstico para este domingo

Un frente estacionario ubicado al norte de Puerto Rico generará lluvias constantes para la isla a lo largo de este domingo, lo cual podrían causar inundaciones urbanas y ríos fuera de su cauce, alertó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Durante la noche, se registraron entre dos y tres pulgadas de lluvia en municipios de la zona norte, razón por la cual Carolina, Loíza, San Juan y Trujillo Alto amanecieron bajo una advertencia de inundaciones repentinas. La advertencia estaría vigente hasta las 8:30 a.m., mientras se esperaban entre una y dos pulgadas adicionales de precipitación.

“Las horas nocturnas fueron intensas en gran parte de Puerto Rico, con lluvias generalizadas e incluso tormentas eléctricas aisladas en el interior oeste y el noroeste. Las lluvias fueron menos frecuentes en las Islas Vírgenes, pero aun así, se observaron algunas interrupciones de lluvia”, destacó el SNM, en su discusión del pronóstico publicada en su página web.

Asimismo, hubo un aviso de inundaciones vigente hasta las 7:15 a.m. para los municipios de Arecibo, Camuy, Hatillo, Lares y San Sebastián.

“El riesgo de inundaciones es es elevado para la mitad norte de Puerto Rico y limitado en el resto del área. Algunas áreas podrían experimentar inundaciones urbanas y crecidas de ríos”, expresó el SNM.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

La agencia meteorológica alertó que las lluvias y los riesgos de inundaciones se registrarán en el norte de Puerto Rico durante la mañana, y se moverán al sur a lo largo del día.

“Los vientos superficiales continuarán impulsando la humedad desde el norte hoy, por lo que las lluvias serán dispersas o numerosas a lo largo de las islas locales. Por la mañana, se espera que la actividad más intensa alcance la mitad norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Por la tarde, estas lluvias también comenzarán a afectar el sur. Se pueden anticipar áreas adicionales de encharcamiento y crecidas a lo largo de los ríos. Además, algunas áreas, especialmente en el interior y el norte de Puerto Rico, podrían experimentar inundaciones urbanas y de pequeños arroyos”, pronosticó.

Las condiciones del tiempo estarán más secas en el inicio de la semana laboral, indicó el SNM. Sin embargo, no descartó el desarrollo de aguaceros en la tarde del lunes y martes, particularmente en el oeste.

“Toda esta lluvia que se desplaza sobre las islas está asociada con un límite frontal estacionario al norte de Puerto Rico. De hecho, una franja de humedad superior a lo normal es evidente en el producto de agua precipitable derivado por satélite. Tras el frente, una alta presión se desplazará hacia el este, al norte de las islas, con vientos provenientes del noreste el domingo, del este el lunes y del sureste el martes”, señaló la agencia.

Mientras tanto, se alertó sobre un riesgo moderado de corrientes marinas para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses a lo largo del fin de semana largo por el Día de los Presidentes. Ante esto, el SNM alertó a las personas a tener mucho cuidado en las playas.

“Recomendamos a todos los bañistas que tengan precaución, especialmente en las playas orientadas al norte, desde Rincón hasta Fajardo, y en todo el este de Puerto Rico, incluyendo Culebra, así como St. Thomas, St. John y Santa Cruz. El riesgo de corrientes de resaca es moderado en estas áreas durante la mañana y las primeras horas de la tarde. El riesgo será alto esta noche y hasta la madrugada del lunes, con la llegada de un oleaje del norte de largo período, lo que significa que es probable que se produzcan corrientes de resaca potencialmente mortales en la zona de rompientes”, sostuvo.

“El Día de los Presidentes, el riesgo de corrientes de resaca potencialmente mortales se mantendrá moderado en las playas orientadas al norte. No ponga en riesgo su vida”, advirtió.