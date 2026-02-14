¿Tienes planes este San Valentín? Conoce cómo estarán las condiciones del tiempo
Antes de salir a celebrar con tu pareja, amistades o familia, toma en cuenta el pronóstico
14 de febrero de 2026 - 8:47 AM
Si tienes planes de una salida al aire libre, una cena especial o un compartir con amistades y seres queridos en este Día de San Valentín, la mañana se perfila mayormente despejada, pero en la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros.
Según el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), existe una probabilidad de lluvia entre 10% y 30% en sectores del norte durante la mañana, mientras que en horas de la tarde se espera el desarrollo de aguaceros a lo largo del interior y la cordillera Central, donde la probabilidad de precipitación aumenta entre 50% y 80%.
El científico informó que estas condiciones mantienen un riesgo elevado de inundaciones urbanas y en riachuelos.
Para la noche y hacia el domingo, anticipó la cercanía de un frente frío que provocará un aumento en la nubosidad y el desarrollo de lluvias en gran parte de la isla, con probabilidad de precipitación entre 30% y 50% en sectores del norte.
De acuerdo con Sánchez, en el mar, el oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies, con riesgo moderado de corrientes marinas.
Sin embargo, mañana se anticipa la llegada de una marejada del norte que aumentará el oleaje entre cinco y siete pies, principalmente en aguas del Atlántico, por lo que las playas del norte no estarán aptas para bañistas, especialmente durante horas de la tarde.
No se descarta que se emita un comunicado sobre riesgo alto de corrientes marinas.
En cuanto a las temperaturas, se esperan valores en los medios a altos 80 grados Fahrenheit en el sur de Puerto Rico, donde los índices de calor podrían alcanzar los medios 90, mientras que, en el resto de la isla, prevalecerán temperaturas típicas de la temporada.
