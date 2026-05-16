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Choque entre tren y autobús deja al menos ocho muertos en Tailandia

El impacto arrastró también a varios vehículos cercanos por las vías

16 de mayo de 2026 - 2:20 PM

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Rescatistas trabajan en la escena de un accidente de tren, cerca de la estación de Makkasan, en Bangkok, Tailandia. (Sakchai Lalit)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tren chocó contra un autobús público el sábado en la capital de Tailandia, Bangkok, y al menos ocho personas murieron.

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Medios tailandeses reportaron que el choque ocurrió a última hora de la tarde cerca de una estación del enlace ferroviario al aeropuerto, en el centro de la ciudad. El Centro Médico Erawan, del servicio de emergencias de la ciudad, indicó que al menos ocho personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas.

Videos del momento del choque compartidos en redes sociales mostraron que una fila de vehículos se había detenido en un paso a nivel cuando un tren de mercancías embistió a un autobús naranja que estaba al frente. El impacto arrastró también a varios vehículos cercanos por las vías antes de que el autobús quedara envuelto en llamas. También se vio cómo varias motocicletas y sus conductores salían despedidos hacia la carretera tras la colisión.

Más tarde, videos mostraron a un grupo de rescatistas entrando al autobús calcinado después de que las llamas fueron controladas.

El viceministro de Transporte, Siripong Angkasakulkiat, dijo a los reporteros en el lugar del siniestro que todos los cadáveres fueron hallados en el autobús. Por el momento, seguía sin estar claro cuántas personas iban a bordo.

Preguntado sobre reportes de que el autobús se habría detenido sobre las vías del tren y que las barreras —que mantienen a los automovilistas alejados de las vías cuando pasan los trenes— podrían no haber bajado correctamente, Siripong dijo que el asunto tenía que ser investigado.

Kittipong Raksa contó que estacionó su auto cerca de las vías cuando escuchó la señal que indicaba que el tren estaba a punto de pasar.

“Escuché un golpe y luego otro. Escuché algo golpeando mi auto”, dijo Kittipong. “Luego vi pasar el tren, arrastrando el autobús con él”. Después de la colisión, encontró a una personas atrapada debajo de su auto, con una pierna rota, agregó.

Kittipong contó que no vio que las barreras bajaran.

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Breaking NewsTailandiaAccidentes de TránsitoAccidentes de trenes
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