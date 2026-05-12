Avión de Turkish Airlines es evacuado por humo en el tren de aterrizaje en aeropuerto de Nepal

Pasajeros y tripulantes fueron evacuados de forma segura de un avión de Turkish Airlines que aterrizó el lunes en un aeropuerto de Nepal con humo saliendo del tren de aterrizaje, informó la aerolínea.

Un funcionario del Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú había dicho anteriormente que el tren de aterrizaje derecho del avión se había incendiado y que el personal de emergencia pudo controlarlo. El funcionario del aeropuerto habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente con los reporteros.

Sin embargo, la aerolínea indicó en comunicados que no había habido un incendio, y que una evaluación preliminar indicaba que el humo que salió del tren de aterrizaje fue causado por un mal funcionamiento del equipo hidráulico. Los pasajeros fueron evacuados como medida de precaución por medio de toboganes, indicó la aerolínea.

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El aeropuerto fue cerrado el lunes por la mañana, pero reabrió casi dos horas después, una vez que el avión fue trasladado a un área más segura del aeropuerto. Los vuelos operaban según lo programado más tarde el lunes.

A bordo del Airbus A330 procedente de Estambul viajaban 277 pasajeros y 11 miembros de la tripulación.

“El proceso de evacuación se completó con éxito y no se reportaron heridos”, afirmó el comunicado citando al funcionario de la aerolínea Yahya Üstün. ”Se ha planificado un vuelo adicional para el regreso, y nuestros equipos han iniciado las inspecciones técnicas de la aeronave”.

Añadió que las evaluaciones iniciales indicaban que el humo fue causado por un mal funcionamiento técnico en una tubería hidráulica.

Nepal experimenta accidentes aéreos relativamente frecuentes debido a su terreno montañoso y a los cambios de clima que dificultan las condiciones de vuelo.