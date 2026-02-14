Impacto en los vuelos debido a alerta por tormenta invernal en el norte de California

Mientras la gente viaja para el fin de semana de vacaciones, gran parte del norte de California está bajo una alerta de tormenta de invierno, con las comunidades preparándose para varios pies de nieve.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió a las personas que viajen hacia y desde Sierra Nevada y sus populares estaciones de esquí que esperen “importantes impactos en los viajes” y que extremen la “precaución”.

Pero aún hay tiempo para que la gente llegue a sus destinos para el fin de semana del Día de los Presidentes.

Dakari Anderson, un meteorólogo del SNM en la oficina de Sacramento, dijo a The Associated Press que el sábado hasta el domingo por la mañana va a ser la “mejor ventana de viaje” por delante del sistema de clima frío entrante.

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío.

Aunque a principios de semana nevó un poco, el sábado las condiciones se mantuvieron “tranquilas”, según Anderson. Pero se espera que el domingo por la tarde la situación mejore, y que las comunidades situadas entre 914 y 1,219 metros de altitud queden cubiertas por entre 30 y 60 centímetros de nieve.

“Nuestras mayores acumulaciones (de nieve) van a estar en ese tipo de lugares más difíciles de alcanzar, pero todavía vamos a ver algunas de esas cantidades más pesadas en las comunidades que están pobladas”, dijo Anderson.

Las comunidades situadas a mayor altitud podrían ver nevar mucho más, posiblemente entre 1.8 y 2.4 metros. Entre ellas, dijo Anderson, puede ser Blue Canyon, una comunidad no incorporada escasamente poblada que se encuentra a 4.695 pies de elevación y está a unos 51 millas al oeste de Lake Tahoe.