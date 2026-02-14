Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Impacto en los vuelos debido a alerta por tormenta invernal en el norte de California

La zona se prepara para fuertes nevadas e “importantes impactos en los desplazamientos”

14 de febrero de 2026 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gabe Lewis, científico investigador, mide la profundidad y la masa de la nieve para calcular la densidad y el equivalente en agua de la nieve en el Laboratorio de Nieve de la Sierra Central en Soda Springs, California, el lunes 5 de enero de 2026. (Brontë Wittpenn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Mientras la gente viaja para el fin de semana de vacaciones, gran parte del norte de California está bajo una alerta de tormenta de invierno, con las comunidades preparándose para varios pies de nieve.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió a las personas que viajen hacia y desde Sierra Nevada y sus populares estaciones de esquí que esperen “importantes impactos en los viajes” y que extremen la “precaución”.

Pero aún hay tiempo para que la gente llegue a sus destinos para el fin de semana del Día de los Presidentes.

Dakari Anderson, un meteorólogo del SNM en la oficina de Sacramento, dijo a The Associated Press que el sábado hasta el domingo por la mañana va a ser la “mejor ventana de viaje” por delante del sistema de clima frío entrante.

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. Canadá enfrentó ensaciones térmicas de hasta -55 grados centígrados , a consecuencia de un vórtice polar situado sobre el oeste del país, lo que está causando problemas en los sistemas de transporte y eléctrico.Alrededor de 298,000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles por la noche, la gran mayoría en Tennessee y Mississippi.
1 / 19 | Tormenta invernal cubre de hielo y nieve las cataratas del Niágara. Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. - Agencia EFE

Aunque a principios de semana nevó un poco, el sábado las condiciones se mantuvieron “tranquilas”, según Anderson. Pero se espera que el domingo por la tarde la situación mejore, y que las comunidades situadas entre 914 y 1,219 metros de altitud queden cubiertas por entre 30 y 60 centímetros de nieve.

“Nuestras mayores acumulaciones (de nieve) van a estar en ese tipo de lugares más difíciles de alcanzar, pero todavía vamos a ver algunas de esas cantidades más pesadas en las comunidades que están pobladas”, dijo Anderson.

Las comunidades situadas a mayor altitud podrían ver nevar mucho más, posiblemente entre 1.8 y 2.4 metros. Entre ellas, dijo Anderson, puede ser Blue Canyon, una comunidad no incorporada escasamente poblada que se encuentra a 4.695 pies de elevación y está a unos 51 millas al oeste de Lake Tahoe.

Se espera que el fenómeno invernal dure varios días y también podría afectar a partes del oeste de Nevada y el sur de Oregon.

Tags
Breaking NewsCaliforniaTormenta de nieveServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: