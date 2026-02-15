Cuatro asesinatos en 13 horas: la Policía investiga varias muertes violentas en Caguas, Fajardo, Aguas Buenas y Bayamón

Un hombre murió asesinado a balazos este domingo mientras se encontraba en el área del paseo de la PR-30, en Caguas.

La Policía informó que una llamada telefónica a un cuartel policíaco alertó, a eso de las 6:25 a.m., sobre la presencia de un vehículo negro con impactos de bala en el kilómetro 2.7, en dirección de Caguas a Gurabo.

“Al llegar los agentes, encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre, el cual no ha sido identificado al momento”, señaló la Uniformada, en un informe preliminar.

La investigación está en manos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas y el fiscal de turno.

Más temprano en la madrugada, la Uniformada informó otro asesinato en el municipio de Fajardo. De acuerdo con la información preliminar, a eso de la 1:01 a.m. de este domingo, agentes que realizaban un patrullaje preventivo por la zona de las parcelas Beltrán escucharon disparos.

“Al realizar un recorrido por el área, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, tirado en el área verde frente a la cancha. El occiso, quien no ha sido identificado, vestía un mahón largo color negro y una camisa con diseños rojo, azul, amarillo y verde”, detalló el informe.

El agente Julio Prado, de la División de Homicidios del CIC de Fajardo, y la fiscal Sandra Cortés Rodríguez están a cargo de la pesquisa.

La Policía también investiga otra muerte violenta reportada a eso de las 10:58 p.m. en Aguas Buenas. Allí, las autoridades fueron alertadas sobre un auto en llamas en el sector Las Villas del barrio Sonadora.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron un vehículo totalmente quemado y, en el interior del mismo, el cuerpo calcinado de una persona que no ha sido identificada al momento”, indicó la Policía.

Agentes del CIC de Caguas y la fiscal Sonia Rodríguez están a cargo de la investigación.

Por otro lado, el sábado en la tarde se reportó otra muerte violenta a eso de las 5:00 p.m. en la urbanización Irlanda Height, en Bayamón.

Allí, las autoridades informaron que encontraron el cuerpo de un hombre sin vida en las escaleras de una residencia. El occiso, que al momento de esta publicación no había sido identificado, presentaba heridas de bala y los policías ocuparon varios casquillos de bala en la escena.

El occiso fue descrito como de tez blanca, cabello negro y una edad aproximada de 18 a 20 años. Este vestía un pantalón y un abrigo de color negro.