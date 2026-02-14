Asesinan a “Martillo” en el patio de una residencia en Coamo
Carlos Javier Guzmán Merced poseía expediente criminal por infracciones a la Ley de Armas
14 de febrero de 2026 - 1:51 PM
La Policía confirmó en la tarde del sábado que el hombre que fue asesinado a eso de las 12:30 p.m. de hoy en la calle 4 de la urbanización Jardines Santa Ana, en Coamo, fue identificado como Carlos Javier Guzmán Merced, de 32 años y residente de Ponce.
En un informe actualizado, la Uniformada indicó que Guzmán Merced poseía expediente criminal por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.
Al llegar a la escena, los agentes de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala, agregó la Uniformada.
El oficial Félix Rodríguez, del Distrito de Coamo, en unión al agente José Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, y el fiscal de turno, asumió la pesquisa para esclarecer el asesinato.
