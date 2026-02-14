Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a “Martillo” en el patio de una residencia en Coamo

Carlos Javier Guzmán Merced poseía expediente criminal por infracciones a la Ley de Armas

14 de febrero de 2026 - 1:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de escena de la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses. (Alex Figueroa Cancel)
Por

La Policía confirmó en la tarde del sábado que el hombre que fue asesinado a eso de las 12:30 p.m. de hoy en la calle 4 de la urbanización Jardines Santa Ana, en Coamo, fue identificado como Carlos Javier Guzmán Merced, de 32 años y residente de Ponce.

RELACIONADAS

En un informe actualizado, la Uniformada indicó que Guzmán Merced poseía expediente criminal por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala, agregó la Uniformada.

El hombre asesinado en Coamo fue identificado como Carlos Javier Guzmán Merced.
El hombre asesinado en Coamo fue identificado como Carlos Javier Guzmán Merced. (Suministrada)

El oficial Félix Rodríguez, del Distrito de Coamo, en unión al agente José Vázquez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, y el fiscal de turno, asumió la pesquisa para esclarecer el asesinato.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatosCoamo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: