Asesinan a “Martillo” en el patio de una residencia en Coamo

La Policía confirmó en la tarde del sábado que el hombre que fue asesinado a eso de las 12:30 p.m. de hoy en la calle 4 de la urbanización Jardines Santa Ana, en Coamo, fue identificado como Carlos Javier Guzmán Merced, de 32 años y residente de Ponce.

En un informe actualizado, la Uniformada indicó que Guzmán Merced poseía expediente criminal por infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala, agregó la Uniformada.

El hombre asesinado en Coamo fue identificado como Carlos Javier Guzmán Merced. (Suministrada)