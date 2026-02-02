Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a residente del estado de Florida en tiroteo en Santurce

Otra persona que le acompañaba resultó herido

2 de febrero de 2026 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 44 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 54 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque a tiros en la madrugada de este lunes en Santurce, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:16 a.m., en la Parada 18, ubicada en la avenida Roberto H. Todd, intersección con la avenida Fernández Juncos.

Según la información preliminar, la Policía fue alertada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el incidente.

Cuando llegaron los agentes, encontraron que “un hombre resultó herido de bala, mientras que otro falleció mientras recibía asistencia médica en una institución hospitalaria”.

“El herido fue transportado a un hospital cercano”, indicó la Policía, que añadió luego que se encontraba en condición estable.

En entrevista con WAPA TV en la escena, la teniente Idamaris Morales, de la División de Homicidios de San Juan, indicó que la balacera contra las víctimas se desató cuando salieron de un establecimiento.

“Piden un Uber. Una vez ya dentro del vehículo, son interceptados por varias personas, donde les realizan unas detonaciones dentro del carro”, dijo Morales.

Explicó que las víctimas son “residentes del estado de la Florida”, de “aproximadamente 25 años”, mientras que el chofer del auto resultó con laceraciones.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 44 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 54 registrados a la misma fecha en el 2025.

Policía de Puerto Rico Breaking News Asesinatos Florida
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
