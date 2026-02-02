Asesinan a residente del estado de Florida en tiroteo en Santurce

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque a tiros en la madrugada de este lunes en Santurce, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:16 a.m., en la Parada 18, ubicada en la avenida Roberto H. Todd, intersección con la avenida Fernández Juncos.

Según la información preliminar, la Policía fue alertada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el incidente.

Cuando llegaron los agentes, encontraron que “un hombre resultó herido de bala, mientras que otro falleció mientras recibía asistencia médica en una institución hospitalaria”.

“El herido fue transportado a un hospital cercano”, indicó la Policía, que añadió luego que se encontraba en condición estable.

En entrevista con WAPA TV en la escena, la teniente Idamaris Morales, de la División de Homicidios de San Juan, indicó que la balacera contra las víctimas se desató cuando salieron de un establecimiento.

“Piden un Uber. Una vez ya dentro del vehículo, son interceptados por varias personas, donde les realizan unas detonaciones dentro del carro”, dijo Morales.

Explicó que las víctimas son “residentes del estado de la Florida”, de “aproximadamente 25 años”, mientras que el chofer del auto resultó con laceraciones.