NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a un hombre y una mujer sin vida dentro de un auto en Aguadilla

Las autoridades investigan si se trata de un caso de feminicidio íntimo

1 de febrero de 2026 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar del crimen se encontraron casquillos de diferentes calibres.
Hasta ayer, la Policía no había reportado casos de “feminicidios íntimos” en lo que va de este año 2026.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el hallazgo de un hombre y un mujer aparentemente baleados en Aguadilla.

De acuerdo con la información preliminar, el feminicidio fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 8:14 a.m., en la playa India del mencionado municipio.

Según la Uniformada, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de un auto Toyota Yaris.

Al momento, los agentes investigan si el hombre se habría quitado la vida en la escena tras atacar a la víctima.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla se dirigen al lugar de los hechos.

Hasta ayer, la Policía no había reportado casos de “feminicidios íntimos” en lo que va de este año 2026.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
domingo, 1 de febrero de 2026
