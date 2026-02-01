Encuentran a un hombre y una mujer sin vida dentro de un auto en Aguadilla
Las autoridades investigan si se trata de un caso de feminicidio íntimo
1 de febrero de 2026 - 9:12 AM
Las autoridades investigan el hallazgo de un hombre y un mujer aparentemente baleados en Aguadilla.
De acuerdo con la información preliminar, el feminicidio fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 8:14 a.m., en la playa India del mencionado municipio.
Según la Uniformada, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de un auto Toyota Yaris.
Al momento, los agentes investigan si el hombre se habría quitado la vida en la escena tras atacar a la víctima.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla se dirigen al lugar de los hechos.
Hasta ayer, la Policía no había reportado casos de “feminicidios íntimos” en lo que va de este año 2026.
