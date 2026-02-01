Encuentran a un hombre y una mujer sin vida dentro de un auto en Aguadilla

Las autoridades investigan el hallazgo de un hombre y un mujer aparentemente baleados en Aguadilla.

De acuerdo con la información preliminar, el feminicidio fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 8:14 a.m., en la playa India del mencionado municipio.

Según la Uniformada, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de un auto Toyota Yaris.

Al momento, los agentes investigan si el hombre se habría quitado la vida en la escena tras atacar a la víctima.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla se dirigen al lugar de los hechos.