Identifican a víctimas de doble asesinato en Peñuelas
Los occisos fueron encontrados sin vida en los predios de una urbanización
31 de enero de 2026 - 6:10 PM
Los cuerpos baleados dos hombres fueron encontrados a eso de las 5:10 p.m. de este sábado dentro de un vehículo estacionado en la urbanización Alturas II, en Peñuelas, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar de los hechos, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un posible herido de bala en la carretera PR-132, intersección con la calle 10, en el centro urbano del municipio.
Al llegar, los uniformados encontraron los dos cuerpos sin signos vitales. Uno de ellos estaba en el balcón de una residencia y el otro en el interior de un Toyota blanco que estaba estacionado frente a la vivienda.
Uno de los occisos fue identificados como Eric Yomar Batiz Alvarado, de 20 años y residente de Peñuelas.
La segunda víctima fue identificada como Wensley Rodríguez Vélez, de 31 años y también residente de Peñuelas.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 41 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 51 reportados a la misma fecha en el 2025.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce se hicieron cargo de la pesquisa.
