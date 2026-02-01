Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctimas de doble asesinato en Peñuelas

Los occisos fueron encontrados sin vida en los predios de una urbanización

31 de enero de 2026 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 41 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 51 reportados a la misma fecha en el 2025.
Por

Los cuerpos baleados dos hombres fueron encontrados a eso de las 5:10 p.m. de este sábado dentro de un vehículo estacionado en la urbanización Alturas II, en Peñuelas, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de los hechos, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un posible herido de bala en la carretera PR-132, intersección con la calle 10, en el centro urbano del municipio.

Al llegar, los uniformados encontraron los dos cuerpos sin signos vitales. Uno de ellos estaba en el balcón de una residencia y el otro en el interior de un Toyota blanco que estaba estacionado frente a la vivienda.

Uno de los occisos fue identificados como Eric Yomar Batiz Alvarado, de 20 años y residente de Peñuelas.

La segunda víctima fue identificada como Wensley Rodríguez Vélez, de 31 años y también residente de Peñuelas.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 41 asesinatos en lo que va de este año, 10 menos que los 51 reportados a la misma fecha en el 2025.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce se hicieron cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPeñuelasAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: