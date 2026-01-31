Asesinan a un hombre frente a la Plaza de los Salseros en Santurce
El cuerpo del occiso fue hallado sobre el suelo con múltiples heridas de bala
31 de enero de 2026 - 8:57 AM
Un hombre fue asesinado en la madrugada de este sábado en el expreso Román Baldorioty de Castro, frente a la Plaza de los Salseros en Santurce.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.
Al llegar a la escena, los uniformados encontraron, en el suelo, el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.
