Asesinan a un hombre frente a la Plaza de los Salseros en Santurce

Un hombre fue asesinado en la madrugada de este sábado en el expreso Román Baldorioty de Castro, frente a la Plaza de los Salseros en Santurce.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, los uniformados encontraron, en el suelo, el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.